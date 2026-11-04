Isabel Preysler, 76 años: "Por las mañanas nunca me lavo la cara con agua del grifo, uso un tónico y ya".

Isabel Preysler tiene un secreto de belleza que mantiene desde hace años y que comparte con otras celebridades como Salma Hayek, evitar lavarse la cara con agua por las mañanas, en especial con agua de la canilla. En vez de eso, apuesta por el tónico facial, un producto que incorpora al comienzo de su rutina de cuidado.

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“Por las mañanas nunca me lavo la cara con agua del grifo. Uso un tónico y ya. Después, sérum, hidratante, contorno de ojos... Y procuro hacerme tratamientos puntuales”, dijo la socialité de 76 años en TELVA. La actriz Salma Hayek también defiende esta práctica y explicó el origen de su elección en un video para la edición estadounidense de la revista Vogue: “Mi abuela me enseñó a no lavarme la cara por la mañana porque la piel pierde todos sus aceites. Además, si me limpio muy bien por la noche, ¿por qué estaría sucia al despertar?”, contó.

En su caso, utiliza un spray de agua de rosas para reemplazar la limpieza tradicional. Aunque ambas famosas coinciden en esta costumbre, los especialistas advierten que no necesariamente es adecuada para todos los tipos de piel.

Por qué los expertos recomiendan limpiar el rostro por la mañana

Durante la noche, la piel atraviesa distintos procesos de renovación y reparación celular. Sin embargo, mientras dormimos también se acumulan sudor, sebo, células muertas y residuos que pueden quedar en contacto con el rostro a través de la almohada. Por eso, Laia Puig, responsable de cosmética de LPG, explica que al despertar es conveniente realizar una limpieza suave y respetuosa, pero efectiva. De esta manera, se eliminan las impurezas acumuladas durante el descanso y se prepara la piel para recibir los productos que se aplicarán después.

En la misma línea, Ana Santamarina, experta en dermocosmética y fundadora de Santamarina Cosmetics, es contundente sobre el uso del tónico como sustituto del limpiador: “El tónico no limpia. Es un paso que te puedes ahorrar porque un buen limpiador no altera el pH. Solo tiene sentido cuando forma parte de una estrategia concreta o aporta activos que quieras incorporar a tu rutina”.

Por su parte, la facialista Esther Moreno sostiene que “lavarse la cara solo con agua por la mañana no es suficiente; es esencial utilizar un producto de limpieza adecuado para eliminar cualquier residuo nocturno”.

¿Quiénes pueden evitar el agua por las mañanas?

Los especialistas reconocen que existen excepciones. Las pieles extremadamente sensibles, con rosácea, deshidratación o una barrera cutánea comprometida pueden experimentar molestias al utilizar determinados limpiadores o incluso al entrar en contacto con el agua. En esos casos, lo recomendable es consultar con un dermatólogo para adaptar la rutina e incorporar productos más suaves y nutritivos.

También influye el estilo de vida; no tiene las mismas necesidades una persona que apenas utiliza maquillaje y está poco expuesta a la contaminación que alguien que pasa muchas horas fuera de casa. La clave está en identificar tu tipo de piel e idealmente consultar con un dermatólogo qué rutina se ajusta más a tu piel.