Chequeado por los mejores maquilladores: "A los 50, uno de los errores más comunes es elegir una base demasiado cubriente o un tono más claro pensando que aportará luminosidad"

Chequeado por los mejores maquilladores: "A los 50, elegir una base demasiado cubriente o un tono más claro pensando que aportará luminosidad".

Elegir una base de maquillaje parece una tarea simple, pero encontrar el tono y la textura adecuados puede marcar una gran diferencia en el resultado final. A partir de los 50, algunos errores habituales pueden acentuar las arrugas, las manchas y la textura de la piel en lugar de disimularlas. Detalles como el color de base que elegís pueden marcar la diferencia en el resultado final.

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Con el paso de los años, la piel experimenta cambios en su hidratación, elasticidad y textura que también modifican la manera en la que se asienta el maquillaje. Por eso, el objetivo ya no debería ser cubrir por completo el rostro, sino conseguir un acabado natural, fresco y luminoso que acompañe la piel. "Elegir una base demasiado cubriente o un tono más claro pensando que aportará luminosidad" es uno de ellos, advierte Esther Nieto, maquilladora, en diálogo con TELVA.

Cómo maquillarse la piel a partir de los 50 años.

El error al elegir el tono de la base de maquillaje a los 50

Uno de los errores más frecuentes es pensar que una base más clara va a ayudar a disimular las manchas o a aportar un efecto rejuvenecedor. Sin embargo, ocurre justamente lo contrario. Nieto, de Shiseido, explica que los tonos demasiado claros pueden hacer que las manchas adquieran una tonalidad grisácea y que la piel se vea más apagada.

Tampoco conviene elegir tonos excesivamente oscuros con la intención de conseguir un efecto bronceado, ya que pueden endurecer las facciones y sumar años visualmente. La clave está en encontrar un color que se funda con el tono natural del rostro.

Qué base de maquillaje conviene elegir a partir de los 50

En cuanto a la textura, los maquilladores recomiendan priorizar las fórmulas fluidas, ligeras e hidratantes, que se integren bien con la piel sin acumularse en las líneas de expresión. Vanessa Da Corte, maquilladora de Kiko Milano, aconseja apostar por bases con textura sérum y acabados satinados o luminosos. También destaca la importancia de buscar ingredientes como el ácido hialurónico, la glicerina y las ceramidas, que ayudan a mantener la piel hidratada y confortable. Por el contrario, las fórmulas demasiado densas o de secado rápido pueden acentuar los poros, las arrugas y las irregularidades de la superficie cutánea.

Cómo maquillarse la piel a partir de los 50 años.

Cómo aplicar la base para conseguir un acabado natural

La cantidad de producto también importa. La recomendación de las expertas es aplicar capas finas desde el centro del rostro hacia afuera y sumar cobertura únicamente en las zonas que lo necesiten. Una brocha permite distribuir el maquillaje con precisión, mientras que una esponja ligeramente húmeda ayuda a integrar el producto y conseguir un acabado más fresco. Además, conviene prestar especial atención al contorno de ojos, las aletas de la nariz y los surcos nasogenianos, donde la base suele acumularse con mayor facilidad. La regla es sencilla: preparar bien la piel, elegir el tono adecuado y utilizar la menor cantidad de producto posible.