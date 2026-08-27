Los maquilladores coinciden: "Lo que hace que el maquillaje marque las líneas de expresión es intentar tapar las arrugas con más producto".

Maquillar una piel madura y que el maquillaje permanezca intacto durante horas puede ser todo un desafío, pero hay muchos secretos de los expertos para lograrlo sin marcar de más las líneas de expresión. Si se pone demasiado producto, los maquilladores advierten que las arrugas se pueden notar todavía más y que por esta razón es tan importante preparar bien la piel.

Para conseguir un buen resultado no hace falta utilizar más productos, sino aplicar menos y elegirlos mejor. La maquilladora Marta Llamazares explica en CLARA que uno de los errores más habituales al maquillar una piel madura es intentar cubrir las arrugas con una mayor cantidad de producto. "Lo que hace que el maquillaje marque las líneas de expresión es intentar tapar las arrugas con más producto. Normalmente ocurre justo lo contrario: cuanto más producto, más se notan", señala la experta.

Cómo maquillar correctamente una piel madura.

Una piel bien preparada necesita menos maquillaje

La preparación de la piel es uno de los pasos fundamentales para conseguir un maquillaje natural y duradero. Llamazares recomienda comenzar con un limpiador suave, continuar con un tónico o una bruma hidratante y aplicar después un sérum hidratante con ácido hialurónico o ingredientes similares.

A esta rutina debe sumarse el protector solar, especialmente durante los meses de mayor exposición. Además la maquilladora aconseja esperar unos minutos después de aplicarlo para que se asiente antes de comenzar con el maquillaje. "Una piel bien preparada necesita mucho menos maquillaje", asegura Marta Llamazares.

Bases ligeras y de acabado natural

En las pieles maduras, las bases demasiado densas, secas o ultramates pueden acentuar las líneas de expresión. Por eso, la maquilladora apuesta por fórmulas ligeras, hidratantes y que permitan aumentar la cobertura únicamente en las zonas donde sea necesario. "Siempre recomiendo evitar las bases que secan demasiado la piel, porque suelen marcar más las líneas de expresión, además de las bases ultramate o muy densas", explica.

La clave está en conseguir una cobertura que no borre por completo la textura natural del rostro. "Hay que recordar que un maquillaje bonito no es el que más cubre, sino el que deja que la piel siga pareciendo piel", afirma la experta. En verano, además, recomienda trabajar con capas muy finas y elegir productos de larga duración, pero que mantengan una textura ligera.

Los polvos, solamente donde sean muy necesarios

Otro de los errores frecuentes es utilizar polvos matificantes por todo el rostro para controlar los brillos. En una piel madura, este gesto puede hacer que la piel se vea más seca y que las líneas sean más evidentes. "Otro error que veo mucho es sellar todo el rostro con mucho polvo", advierte Llamazares. En su lugar, aconseja concentrar el producto únicamente en la zona T, formada por la frente, la nariz y la barbilla.

El truco para que el corrector no marque las líneas

El contorno de ojos es una de las zonas donde más fácilmente puede acumularse el maquillaje. En lugar de cubrir toda la ojera con una gran cantidad de corrector, la estrategia consiste en identificar primero dónde está realmente la oscuridad. "Recomiendo aplicarlo solo donde realmente hay oscuridad y difuminarlo con una esponja húmeda o con el dedo, utilizando muy poco producto", explica Llamazares. Tampoco es imprescindible sellar siempre el corrector. Si se decide hacerlo, la maquilladora aconseja utilizar una cantidad mínima de polvo fino. "El error más común es pensar que más corrector significa menos ojera", concluye.