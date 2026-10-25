De Madonna a Pedro Pascal: los famosos que respaldan a Lula en las elecciones de Brasil.

La recta final de las elecciones presidenciales de Brasil sumó un ingrediente que trascendió las fronteras del país, el apoyo de reconocidas figuras del espectáculo internacional a Luiz Inácio Lula da Silva. A través de las redes sociales y de una campaña audiovisual colectiva, actores, músicos y cineastas convocaron a votar por el actual presidente, que este domingo 25 de octubre enfrenta en el balotaje al senador Flávio Bolsonaro.

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Madonna, Pedro Pascal y las estrellas de Hollywood que apoyan a Lula

Una de las adhesiones que más repercusión generó fue la de Madonna. La cantante estadounidense compartió en sus historias de Instagram un mensaje favorable a Lula que vinculaba su candidatura con la defensa de la democracia, los pueblos indígenas, la Amazonía, la educación, la ciencia y la cultura. La publicación concluyó con un llamado explícito a votar por el mandatario brasileño.

Otro de los nombres que se sumó a la movilización fue Pedro Pascal, protagonista de The Last of Us y The Mandalorian. El actor, nacido en Chile y radicado en Estados Unidos, publicó contenidos de apoyo a Lula en sus redes sociales durante la víspera de la elección, incluido el gesto de la letra L, asociado históricamente con el dirigente del Partido de los Trabajadores.

El posteo de Madonna a favor de Lula da Silva.

También se pronunciaron Mark Ruffalo, conocido mundialmente por interpretar a Hulk en las películas de Marvel, y Jason Momoa, protagonista de Aquaman. Ambos difundieron un video en el que llamaron a respaldar al presidente brasileño en nombre de la protección de los bosques y del futuro del planeta.

La lista de figuras internacionales incluye, además, a la modelo Bella Hadid y a la banda estadounidense The Strokes, que también difundieron mensajes favorables a la reelección de Lula.

El video internacional que reunió a Almodóvar, Guillermo del Toro y Javier Bardem

Una de las iniciativas más destacadas de las últimas horas fue un video colectivo impulsado por el cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho, director de El agente secreto. La grabación reunió a personalidades del cine de distintos países que expresaron públicamente su apoyo a Lula antes de la votación.

Entre los participantes figuran Pedro Almodóvar, Guillermo del Toro, Javier Bardem, Tilda Swinton, Juliette Binoche, Julie Delpy y Gael García Bernal. En el material, varios artistas hacen con los dedos la letra L, mientras que otros expresan verbalmente su respaldo al candidato. Del Toro convocó a defender la libertad y el progreso, mientras que Almodóvar destacó la importancia de una eventual victoria de Lula para Brasil y el medioambiente. Ruffalo, por su parte, llamó a mantener viva la democracia.

La iniciativa también contó con figuras brasileñas reconocidas internacionalmente, como Sônia Braga, Alice Braga, Wagner Moura, Bruna Marquezine y Caetano Veloso. Dentro de Brasil, Lula cuenta con el respaldo de una parte importante de la escena artística. Caetano Veloso, Gilberto Gil y Chico Buarque son algunos de los músicos que participaron en distintas iniciativas culturales favorables al presidente.

En la semana previa al balotaje, Veloso encabezó junto a otros artistas un multitudinario acto musical en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, organizado en defensa de la democracia. En otras ciudades también hubo encuentros con músicos y referentes culturales.

Anitta, una de las cantantes brasileñas de mayor proyección internacional, manifestó su apoyo a Lula durante la campaña. A ellos se suman los actores Wagner Moura y Fernanda Torres, y el artista uruguayo Jorge Drexler que también expresaron públicamente su posición electoral.

Qué famosos argentinos apoyan a Lula

En Argentina, uno de los respaldos públicos más recientes fue el de Sergio Massa. El exministro de Economía y excandidato presidencial publicó una fotografía junto al mandatario brasileño y escribió: "Mañana y siempre del lado Lula de la vida". El mensaje llegó en la víspera del balotaje y se inscribe en la relación política que Lula mantiene con distintos dirigentes del peronismo argentino.

Este domingo, los brasileños definirán en las urnas quién ocupará la Presidencia: Lula da Silva o Flávio Bolsonaro. Mientras la campaña llega a su instancia decisiva, las adhesiones de artistas y referentes internacionales suman visibilidad a una elección que concentra la atención de la región y de buena parte de la comunidad cultural internacional.