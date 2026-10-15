El musical Evita cumple 30 años y Madonna adelantó lo que tiene preparado para festejar: qué hará la Reina del Pop

La película basada en el musical Evita cumple 30 años y Madonna, su protagonista, anunció un regalo especial para los fanáticos de la historia del ícono argentino. Se trata de una edición especial de la banda sonora oficial del filme en un paquete de lujo compuesto por tres vinilos rojos translúcidos, presentados en una carpeta desplegable e integrados con un libreto exclusivo de fotos del rodaje.

{{{htmlAmp}}}

Además de esta propuesta, se comercializará una versión limitada en vinilo dorado a través de los sitios oficiales de Madonna y de la discográfica Rhino, así como un formato en doble CD con un catálogo de imágenes de la película. Como anticipo a la llegada de esta colección física, ya se encuentra disponible en plataformas digitales una entrega de tres tracks que incluye el sencillo original europeo de You Must Love Me; la publicación marca el debut digital tanto de la versión single de dicha canción como del arreglo orquestal que une You Must Love Me con I’d Be Surprisingly Good For You, acompañando a la célebre pista Rainbow High.

La historia de Evita comenzó en 1976 como un álbum conceptual firmado por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, previo a su desembarco en las salas teatrales de Londres y posteriormente en Broadway, donde arrasó con siete premios Tony. Veinte años después de aquel primer disco, el director Alan Parker llevó la obra al cine en 1996 con Madonna en el rol de Eva Perón, secundada por Antonio Banderas y Jonathan Pryce.

El filme se convirtió en un éxito rotundo y le valió a la cantante el Globo de Oro a Mejor Actriz, además del galardón a Mejor Película de Comedia o Musical. Canciones como Don't Cry for Me Argentina se posicionaron en los primeros puestos de los listados globales, mientras que la balada You Must Love Me, compuesta especialmente para la adaptación cinematográfica, conquistó tanto el premio Oscar como el Globo de Oro a Mejor Canción Original.

Evita.

Madonna y un guiño a la Selección Argentina de Fútbol

El furor por la Selección Argentina durante el Mundial no conoció de límites y llegó a las manos de la reina del pop. En aquel momento, la mismísima Madonna sorprendió en Instagram al compartir en sus historias un video generado con inteligencia artificial, donde se podía ver a los integrantes del plantel nacional bailando al ritmo de Danceteria, su lanzamiento musical de aquel entonces.

El video fue una creación de la cuenta de memes Tutanka, reconocida por su humor ácido y sus ediciones virales; en el clip animado mediante tecnología digital, figuras clave del equipo como Lionel Messi, Lionel Scaloni y el resto de los futbolistas, junto al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, aparecían realizando complejas coreografías pop con un realismo que desató las risas de los usuarios en las plataformas digitales.