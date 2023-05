Homero Simpson: la particular guía para que los dibujantes no se confundan al crearlo

Se ha viralizado la estricta guía que tienen los dibujantes de Los Simpson a la hora de darle vida a los personajes de la histórica serie animada.usechatgpt init success

Los Simpson se erige como la serie animada más exitosa de todos los tiempos. Con más de tres décadas de emisión, la obra de Matt Groening ha marcado historia desde su estreno en 1989 hasta la fecha. La disparatada familia de Springfield siempre se caracterizó por su mezcla perfecta entre humor y una aguda crítica social, cuya fórmula se ha vuelto un éxito difícil de repetir.

En las últimas semanas, un hilo viralizado en Twitter llamó la atención por las estrictas guías que tienen los dibujantes de la serie a la hora de darle vida a los tan conocidos personajes. Cómo es esa guía y cuáles son sus puntos principales.

La estricta guía de los dibujantes de Los Simpson

Pese a que el diseño de personajes de Los Simpson pudiera parecer tosco o "simple", cada personaje y su respectivo diseño son sometidos a estrictas reglas de creación para garantizar que se ajusten al estilo de dibujo de la serie televisiva. Josh Weinstein, guionista y productor de Los Simpson, dio a conocer en Twitter una guía de estilo de más de 500 páginas que ha sido empleada desde 1990, la cual asegura que ningún personaje se desvíe del patrón de estilo establecido para la popular animación.

La elaboración del diseño de personajes para una serie televisiva como Los Simpson implica un minucioso proceso de creación en el que se tienen en cuenta diversos aspectos, tales como la personalidad de cada personaje y el estilo de dibujo propio de la serie. En este sentido, el uso del diseño de la cara de Lisa Simpson como referencia, resulta fundamental para establecer las pautas a seguir en cuanto a la elaboración de los demás personajes.

Es así como la guía de estilo de Los Simpson muestra, a través de su página de más de 500 hojas, las reglas que rigen la creación de cada personaje y su diseño. En ella, se hace énfasis en aspectos tan detallados como la ubicación precisa de las orejas, la forma de los dientes, y la disposición de los ojos en las diferentes expresiones de los personajes. Asimismo, la guía establece claramente aquello que no es admisible para la serie creada por Matt Groening, garantizando de esta manera la homogeneidad en el estilo de dibujo que ha caracterizado a Los Simpson durante más de 30 años de emisión.

Los puntos principales de la guía para dibujar a Los Simpson

Hay instrucciones también para determinar la sonrisa y los dientes.

Entre las normas a seguir se encuentra la prohibición de dibujar a los personajes completamente bizcos, así como que sus párpados no sean círculos completos. Además, se deben evitar los dientes puntiagudos o cuadrados y las sonrisas con puntas. Es importante no dibujar a los parientes de los Simpson por accidente, evitando que personajes que no son de la familia tengan características que son solo de ellos. Asimismo, se recomienda no separar los dientes completamente cuando tienen la boca abierta, sino indicarlos con marcas y prestar atención al largo y cantidad de líneas para los dientes cuando la boca está cerrada.

Entre las instrucciones específicas, se encuentra que la línea de la nariz debe superponerse a los ojos y estar por delante de ellos, y que la oreja debe mantenerse cerca de los ojos y la nariz. Los dientes superiores no se mueven y son fijos, mientras que los labios los cubren y los inferiores se pueden mover o cubrir con los labios. Es importante también evitar dibujar sonrisas con las dos hileras de dientes, usando sólo una, y las sonrisas grandes deben superponerse a las orejas. Por otro lado, se recomienda evitar la línea de barba en Homero, que es sólo para parientes, y que el pelo y la cabeza no estén conectados en personajes como Bart, Lisa, Maggie y Abuelo.