Lola Latorre: las fotos de la fiesta clandestina que terminó en escándalo

Lola Latorre está bajo la lupa de los productores del Cantando 2020. La hija de Yanina y Diego Latorre protagonizó un fin de semana que terminó en una polémica que dará que hablar durante varios días. El último sábado asistió a una fiesta clandestina, realizada en Villa Mercedes, en la que terminó demorada por la policía de la Provincia de Buenos Aires. Para colmo, se filtraron imágenes del sitio en el que se llevó a cabo la celebración.

Pese a los informes policiales, la familia de la joven negó que haya asistido a la celebración y sostuvo que tan sólo "fue a buscar a una amiga". Incluso, y para lograr mayor credibilidad, sus padres acudieron al abogado Fernando Burlando para afrontar la situación.

"Lola estaba en el campo de un amigo del novio, en Mercedes, y una amiga que estaba en la fiesta se asustó por lo que ella fue con otra amiga a buscarla. Se acercó hasta el lugar y se metió por el estacionamiento. Cuando llegó la Policía a ella la notificaron, pero no firmó el acta de procedimiento y el juez que interviene en la causa podría llamarla a declarar. Fue una triste consecuencia a un acto solidario de Lola, que tiene gestos de estas características permanentemente", indicó el letrado en diálogo con Clarín.

Tras el estallido del escándalo, se filtraron las fotos del sitio en el que se desarrolló la fiesta clandestina, que tuvo lugar en Villa Mercedes, más precisamente en la calle 667 y 638. Además de Lola, otras 140 personas fueron notificadas: a todos ellos se les inició una causa en la Justifcia Federal por infracción a los artículos 205 y 239 del Código Penal. Por lo tanto, si el Juez a cargo lo considera, tendrán que dar explicaciones. Incluso, la hija del exfutbolista y comentarista de ESPN.

Por otra parte, y de acuerdo a lo que comentó el periodista Ángel de Brito, las imágenes que trascendieron de la fiesta no se tratarían de la celebración del último sábado sino de un evento que se llevó a cabo hace unos años. Hasta el momento, no se ha podido determinar si Lola estuvo o no dentro de la fiesta.

Qué ocurrirá con Lola Latorre en el Cantando 2020:

Luego de lo acontecido, Chato Prada -productor de El Trece- se expresó en un estado de Whatsapp y realizó una publicación en referencia a la situación de Lola Latorre y la misma generó revuelo en el ambiente del espectáculo: "Tiene que renunciar". Aun así, horas después, borró la imagen. ¿Cómo seguirá la novela?