La dramática confesión de Lizy Tagliani: "Terminé presa"

Lizy Tagliani causó impacto con un relato estremecedor sobre el día que terminó presa. Los detalles de la difícil situación que atravesó en tiempos de dictadura.

Lizy Tagliani sufrió diferentes situaciones de violencia de género tan sólo por ser travesti. Y en las últimas horas hizo una confesión de un dramático momento que debió atravesar el 30 de octubre de 1983, día de elecciones tras la sangrienta dictadura que se había desatado en 1976. La mediática abrió su corazón y dio a conocer en detalle cómo fue el día que terminó presa luego de que decidiera salir a la calle, cuando tenía apenas 13 años.

“Siempre fui mujer y un día descubrí que era hombre”, confesó Lizy Tagliani, en una entrevista que le concedió a Infobae. La conductora de TV, quien en los últimos años ha ganado el reconocimiento por su faceta humorística y por su gran carisma, explicó “Mientras mi mamá y José se fueron a votar, me vestí, me monté, empecé a caminar y terminé presa en la comisaría de Temperley".

Según indicó Lizy, uno de los jefes de la policía que la mantuvo detenida le insistió para que ella repensara su deseo: "El comisario me quería hacer recapacitar. Se reía pero no burlándose, no podía entender mi personalidad". Y agregó: "Después cayó mi mamá, don Enrique, que era un vecino, y José (NdeR: pareja de su madre)”.

Lizy Tagliani y la experiencia de violencia de género que sufrió a los 13 años.

La cruda reacción de su mamá luego de que Lizy Tagliana terminara presa

De acuerdo a Lizy Tagliani, su madre se mostró furiosa por haber terminado tras las rejas, aunque advirtió: "Se enojó, pero porque no me quedé en mi casa cuando me tenía que quedar, no porque caí presa vestida de mujer. No tuve ninguna represalia por eso. Sí por haberme ido sin autorización".

Lizy también resaltó que la pareja de su madre fue el que la comprendió. En tanto, explicó cómo salió vestida aquella jornada de elecciones: "Me había agarrado una remera larga, me puse un cinto de mi tía Norma, ancho, con el calzoncillo que lo enroscaba todo porque las chicas usaban la cola less. Me encantaba".

Tras los golpes de su madre, José le propuso salir de compras para vestirse como ella deseaba: "Ese día mi mamá me sopapeó un poco y después de ese reto, vino José y me dijo: 'Mañana va a estar todo cerrado, pero el martes vamos a ir a comprar la ropa que a vos te gusta'. A partir de ese día fui Lizy. Luisina, en realidad".