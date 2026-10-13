Cómo limpiar la grasa amarilla pegada en el horno: esta es la forma

La grasa del horno es una de las manchas más difíciles de sacar en la cocina. Con el uso, el aceite y los jugos de las comidas se adhieren a las superficies y, si no se limpian a tiempo, se endurecen. Sin embargo, se puede eliminar con ingredientes que casi todos tienen en casa, sin necesidad de recurrir a productos agresivos que arruinen el electrodoméstico.

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Cómo sacar la grasa pegada en el horno: el paso a paso

Las altas temperaturas del horno pueden llevar a que los alimentos y el aceite salpiquen y, sumado al vapor, queden en las paredes y la tapa del horno. Cuando se enfría, esa grasa se solidifica y queda adherida, lo que en la siguiente cocción puede generar humo y hasta olores desagradables, además de arruinar el aspecto del electrodoméstico.

Para empezar, se recomienda tomar algunas precauciones y preparar el horno:

Desconectarlo o apagarlo : si es eléctrico, hay que desenchufarlo, mientras que si es a gas, se debe verificar que esté apagado y frío.

: si es eléctrico, hay que desenchufarlo, mientras que si es a gas, se debe verificar que esté apagado y frío. Retirar rejillas y bandejas : así se accede mejor a las paredes y a la base.

: así se accede mejor a las paredes y a la base. Quitar los restos sueltos: conviene pasar un paño seco o papel de cocina para sacar migas y residuos grandes.

La grasa del horno se puede eliminar con bicarbonato, agua y detergente

Aplicar el método con bicarbonato de sodio:

Preparar la pasta: se mezcla bicarbonato con agua hasta lograr una textura espesa, que no chorree. Aplicarla sobre la grasa: se extiende en el fondo, en las paredes con manchas y la tapa cubriendo bien las zonas más incrustadas. Dejarla actuar: lo ideal es esperar al menos ocho horas; una opción práctica es hacerlo antes de ir a dormir. Rociar con vinagre: al entrar en contacto con el bicarbonato se produce una reacción efervescente que ayuda a despegar la grasa. Retirar con un paño húmedo: se pasa por toda la superficie hasta eliminar los restos y se enjuaga con un trapo limpio.

En el caso de las rejillas, no es necesario frotar durante mucho tiempo. Se pueden sumergir en una fuente grande o una bandeja con agua caliente, un poco de vinagre y detergente. Después de un rato en remojo, la suciedad se desprende con mayor facilidad y alcanza con una esponja suave.

¿Cómo mantener el horno limpio?

Para evitar que el problema se repita, los especialistas en limpieza del hogar aconsejan pasar un trapo apenas se enfría el horno después de cada uso. También es clave hacer una limpieza profunda al menos una vez por mes, de modo que la grasa no llegue a acumularse en capas gruesas. Usar bandejas con bordes más altos y cubrir los alimentos cuando sea posible también reduce las manchas y salpicaduras.