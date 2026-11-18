LEGO, la reconocida marca danesa de juguetes encastrables, desembarcará en Argentina con una tienda exclusiva en Buenos Aires. Se trata del primer local oficial de la marca y funcionará en la zona norte de Buenos Aires.

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¿Dónde abrirá el primer local de Lego en Argentina?

El primer local oficial de Lego en la Argentina funcionará en el shopping Unicenter, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Hasta ahora, la firma vendía sus productos a través de terceros, como jugueterías y otros comercios.

La novedad empezó a circular en redes sociales, donde se viralizaron imágenes de un local cubierto con carteles que anticipan la llegada de la marca. Si bien todavía no se conoce con exactitud la fecha, el local estará ubicado en el tercer piso del Unicenter, ubicado en Martínez, en el partido bonaerense de San Isidro.

Se trata del primer local oficial de la marca en territorio argentino. A medida que haya información de la compañía o del shopping, se conocerán más datos sobre el horario, el tamaño del local y la propuesta.

¿Qué productos se podrán encontrar?

Si bien los detalles todavía no se comunicaron, LEGO es una empresa de origen danés famosa en todo el mundo por sus juguetes de construcción, basados en piezas encastrables. A lo largo de su historia desarrolló colecciones para distintas edades: desde sets infantiles hasta modelos complejos pensados para adultos.

Entre sus propuestas, ofrece la posibilidad de hacer construcciones de ciudades, vehículos y monumentos, escenarios inspirados en películas y figuras populares. Además, cuenta con parques temáticos, conocidos como Legoland, en varios países.

Otras marcas que se suman a Unicenter

La apertura de Lego se suma a una serie de anuncios de marcas internacionales que desembarcan también en el shopping de Martínez, como Tesla, que planea abrir hacia fines de noviembre un espacio de exhibición y venta en el primer nivel de Unicenter; además, habrá un sector para pruebas de manejo en el estacionamiento.

También se conoció el regreso de Mango, el desembarco del grupo Bestseller (dueño de Jack & Jones y Only) y la posibilidad de que haya una expansión de Superdry.