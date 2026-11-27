Foto: Reserva Ecológica Costanera Sur.

Caminar bajo la sombra de un árbol puede traer una sorpresa en los días templados: unas gotas caen sobre la cabeza y la ropa, aunque no haya señales de lluvia. En Buenos Aires, esta escena suele repetirse durante la primavera y despierta una pregunta entre quienes la experimentan por primera vez: ¿de dónde sale el líquido?

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Muchos le llaman "meada de duende" y la respuesta está en las ramas de las tipas, donde se alimentan las crías de la chicharrita de la espuma. Al succionar la savia, estos insectos eliminan el exceso de líquido y producen una espuma que les sirve de refugio. Parte de ese material cae desde la copa y genera el goteo conocido como “llanto de las tipas”.

El biólogo y divulgador científico del CONICET Fabricio Ballarini abordó el tema en un video publicado en Instagram. Por su parte, la bióloga e ilustradora Carolina Moro explicó cómo se forma la espuma y qué papel cumple durante el desarrollo de los insectos.

Qué insecto produce el “llanto de las tipas”

La tipa, o Tipuana tipu, es un árbol de copa amplia presente en calles y espacios verdes de Buenos Aires. Durante la primavera, sus brotes pueden convertirse en una fuente de alimento para las ninfas (la etapa juvenil) de Cephisus siccifolius.

En su publicación, Ballarini describió el fenómeno: “¿Y por qué llueve? En primavera se llenan de jóvenes Cephisus siccifolius (las chicharras), las cuales se posan sobre los árboles para alimentarse de savia. La lluvia es el excedente de agua que el insecto libera en forma de 'espuma'. Un asco, jaja”.

Foto: Gemini (IA).

Moro precisó que se trata de chicharritas emparentadas con otros insectos conocidos por su canto: “Las chicharritas de la espuma (Cephisus siccifolius) son insectos "parientes" de las chicharras o cigarras, pero más pequeñas y no "cantan"”.

Las ninfas succionan la savia de los brotes y eliminan parte del agua que ingieren. Como explicó la bióloga: “Para eliminar el exceso de agua de la savia consumida, la chicharrita secreta gotas, que al batirse con el aire se convierten en espuma”.

Para qué sirve la espuma y cuándo aparece

Esa espuma no es solamente el origen de las gotas que llegan a la vereda. Según Moro, también protege a las ninfas mientras se desarrollan: les permite ocultarse de los depredadores y resguardarse del sol. Cuando se acumula y se desprende de las ramas, el líquido puede incluso formar pequeños charcos debajo de la copa.

La bióloga señaló que el fenómeno, también llamado “meada de duende”, suele observarse entre octubre y diciembre. Además de las tipas, mencionó otros árboles donde puede haber espuma y goteo, como el ceibo, el algarrobo, el espinillo, el guayacán, el eucalipto y el roble.

En la Ciudad, las tipas se encuentran, entre otros lugares, en tramos de las avenidas Pedro Goyena y Melián, y en sectores del Parque Tres de Febrero y de Figueroa Alcorta. Esas ubicaciones fueron mencionadas en un relevamiento publicado por Infobae con datos del arbolado porteño.

¿Es peligroso el líquido que cae de los árboles?

Aunque puede resultar incómodo recibir las gotas al caminar o sentarse debajo de una tipa, Moro explicó que el líquido no es tóxico ni mancha la ropa. También indicó que, salvo casos excepcionales, la alimentación de las chicharritas y la espuma no provocan problemas para la salud de los árboles. Ballarini, en tanto, describió el líquido como pegajoso y aseguró que, si cae sobre una persona, “no te hace nada”.