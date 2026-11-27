Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 27 de noviembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Clima en Capital Federal: madrugada despejada, 20° y sin lluvia
La madrugada en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura actual de 20 °C, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica es la misma: 20 °C, mientras la humedad alcanza el 74% y el punto de rocío se ubica en 15 °C.
Para esta hora no se esperan lluvias: la probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad también marca 0%. El viento sopla a 7 km/h, con ráfagas de hasta 15 km/h, y la visibilidad llega a 45 km. La presión atmosférica es de 1018 hPa, no hay niebla y la cota de nieve está en 3300 m.
Capital Federal a las 03:00: cielo despejado, 20°C y sin lluvia
Capital Federal arranca este registro oficial de las 03:00 con cielo despejado y una temperatura de 20°C. La sensación térmica también es de 20 °C, por lo que el aire se mantiene estable en la ciudad.
Según los datos oficiales, la humedad es del 74%, la probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad es del 0%. El punto de rocío está en 15 °C y no se registra niebla en Capital Federal.
El viento medio sopla a 7 km/h, con ráfagas de 15 km/h. La visibilidad es de 45 km, la presión atmosférica es de 1018 hPa y la cota de nieve se ubica en 3300 m. Seguí el pronóstico del tiempo minuto a minuto en El Destape.
Clima en Capital Federal: cielo despejado y 20°C en la madrugada
La madrugada en Capital Federal sigue con cielo despejado y una temperatura actual de 20°C, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica también es de 20 °C, con una humedad del 74% y 0% de probabilidad de lluvia.
El panorama se mantiene estable: nubosidad 0%, visibilidad de 45 km y viento medio de 7 km/h, con ráfagas de hasta 15 km/h. La presión atmosférica es de 1018 hPa, el punto de rocío marca 15 °C y no se registra niebla.
Para quienes salen en estas horas, el clima en Capital Federal se presenta templado y sin lluvias: cota de nieve en 3300 m y condiciones de cielo despejado. Seguí la actualización del pronóstico del tiempo en el liveblog para saber cómo evoluciona la mañana.