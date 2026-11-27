Capital Federal arranca este registro oficial de las 03:00 con cielo despejado y una temperatura de 20°C. La sensación térmica también es de 20 °C, por lo que el aire se mantiene estable en la ciudad.

Según los datos oficiales, la humedad es del 74%, la probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad es del 0%. El punto de rocío está en 15 °C y no se registra niebla en Capital Federal.

El viento medio sopla a 7 km/h, con ráfagas de 15 km/h. La visibilidad es de 45 km, la presión atmosférica es de 1018 hPa y la cota de nieve se ubica en 3300 m. Seguí el pronóstico del tiempo minuto a minuto en El Destape.