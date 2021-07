El participante de La Voz Argentina que enamoró a Lali Espósito: "Es re buen mozo"

La exactriz de Casi Ángeles se ruborizó cuando Facundo Giovos le dedicó una canción.

Entre todos los participantes que se presentaron este martes 27 de julio en La Voz Argentina, uno de los más destacados de la noche fue Facundo Giovos. El joven se subió al escenario a interpretar Bachata Rosa, y hacia el final de su performance, Mau y Ricky apretaron el botón. Tras recibir un fuerte aplauso, Lali Espósito expresó su arrepentimiento: “Yo estoy indignada con esta parte del programa. No puedo creer que no me pueda dar vuelta cuando alguien me parece increíble, como vos”, expresó. “Muchas gracias, Lali”, le respondió él.

“Facundo, te tengo una noticia. No se si es buena no se si es mala, pero contigo hemos cerrado el equipo de Mau y Ricky”, anunciaron los hermanos. “Para nosotros es un sueño estar aquí en La Voz Argentina y tener aquí este botón. Lo apretamos por última vez por ti, hermano”, prosiguieron. Después, se levantaron de sus respectivos asientos para entregarle al concursante una remera de su equipo, a modo de bienvenida. De fondo, se escuchó a Lali decirle a Soledad Pastorutti, más conocida como La Sole: “Che Sole, es lindo el pibe”. “Hermoso”, contestó ella.

“¿Cuántos años tenés?”, le preguntaron. “26”, dijo el joven, quien además, dijo estar soltero. “Soy grande para él”, agregó Espósito entre risas, ya que es tres años mayor que él. “Lali, te presento a un amigo”, bromearon Mau y Ricky, y llevaron al joven hasta el asiento en donde estaba ella. “Hola, ¿cómo estás?”, lo saludó la artista. “Ay, se puso colorada”, gritó La Sole. “Me hago la canchera pero se acercó y…”, agregó Espósito, mientras hacía un chiste haciendo alusión a su timidez.

“¿Te gustó cómo cantó?”, le preguntaron sus colegas. En respuesta, ella dijo: “Sí, también me gustó cómo cantó”, mientras largaba una carcajada. “Me hubiera dado vuelta porque cantás increíble, fuera de chiste”. Segundos después, sus compañeros de equipo los hicieron sentarse uno al lado del otro, en las sillas ubicadas en el set. “Chicos, es re buen mozo”, bromeó Lali. Inmediatamente, él le empezó a cantar una canción romántica, Sabor a Mí, mientras la miraba a los ojos y ella hacía gestos de enamorada.

Después, fueron a conversar con Marley atrás del escenario. “No me di vuelta porque ya tenía el equipo completo. Pero en noviembre, cuando hagamos la fiesta de casamiento, ahí ya medio…”, le aclaró Espósito en forma de chiste. “Sos perfecto para Lali”, le dijo el conductor, mientras le daba la bienvenida. Por último, Mau y Ricky destacaron la seguridad de Facundo, que se animó a cantarle a Lali de cerca mientras las cámaras filmaban el momento.

La respuesta de Lali ante las críticas hacia el programa

Desde el comienzo del concurso, los televidentes expresan su indignación en las redes sociales cada vez que rechazan a un participante o no se da vuelta ninguno. Recientemente, la estrella de Sky Rojo conversó con la periodista Vero Lozano al respecto. En esa oportunidad, contó cuán difícil es tener que elegir 24 personas entre 200. “Tenés que empezar a pensar en qué equipo querés tener finalmente. En mi caso, tengo voces bien pop, gente con ciertas personalidades llamativas, no solo en su voz sino también en su onda”, explicó.

Sin embargo, los seguidores del programa suelen ofenderse cuando los artistas no se dan vuelta ante participantes que cantan un género diferente al que ellos se dedican. Como respuesta, Espósito pidió: “No nos puteen. También buscamos ir armando un equipo que tenga que ver con lo que nosotros transmitimos como artistas y gente que sabés que podés ayudar en algo. Yo no tengo la técnica vocal de La Sole, no tengo la carrera de Ricardo; tengo otras cosas y me armo un equipo que creo poder ayudar”.