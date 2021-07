Quedó eliminado de La Voz Argentina e incomodó a Soledad Pastorutti: "Tengo una anécdota con tu marido"

Joaquín Molina, oriundo de Rufino (Santa Fe), no logró quedar seleccionado por ninguno de los jurados de La Voz Argentina. Sin embargo, tras su presentación, reveló una historia desconocida que puso en aprietos a Soledad Pastorutti.

El participante Joaquín Molina fue el primero que pasó por La Voz Argentina en la noche del lunes 5 de julio. Oriundo de Rufino, provincia de Santa Fe, eligió la canción Carpa de Salta para intentar seducir al jurado y así ser seleccionado por uno de los cuatro equipos. Sin embargo, no logró convencer a ningún integrante del equipo y quedó fuera del certamen. Fue allí cuando, al conocer su rostro, Soledad Pastorutti comenzó a hablar con el protagonista y éste la sorprendió: "Tengo una anécdota con tu marido".

"¿Por qué folclore? Quiero saber todo", le preguntó "La Sole". En ese momento, Joaquín Molina le respondió: "De chico, me lo inculcó mi viejo y la familia, por así decirlo. Me crié con el folclore. Tengo una anécdota con vos, muy linda. Pero no con vos, más con tu marido. Si no recuerdo mal, Cosquín de 2002. Entré eufórico porque tocaba La Sole, te había escrito una carta. Me la recibió tu marido, y a fin de año me llegó una respuesta tuya con una foto tuya y de tu hermana diciendo 'nuestra música te acompaña a donde vayas'".

"Quizá no me di vuelta porque te noté como acelerado. Viste que siempre, en el primer tema en un show uno tiene que ir a otro tempo. No nos damos cuenta, y en el primer tema lo damos todo. Eso es lo que me pasó a mí con vos hoy. Pero quiero agradecerte por este momento", agregó Soledad Pastorutti, luego de conocer la anécdota de Joaquín Molina en la que el participante recibió (en su momento) una carta de la cantante que continúa atesorando hasta el día de hoy.

La historia de Soledad Pastorutti y las cartas de sus seguidores

Allá por el año 2002, Soledad Pastorutti utilizaba una de las habitaciones de su domicilio paterno para guardar las cartas que los fans le enviaban para luego responderlas una por una. Luego de la presentación de Joaquín Molina, la cantante reconoció: "Tenía una habitación que estaba llena de cartas, y nos tomábamos el trabajo de responderles a todos en ese momento".

"La Sole" es una de las artistas más populares de la República Argentina. Si bien en la actualidad amplió su repertorio y fue más allá del inicial, sus comienzos fueron netamente folclóricos. De hecho, gran parte de su público la sigue desde que comenzó el camino artístico desde pequeña, junto a su hermana Natalia.