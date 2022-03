La suegra de Nicole Neumann alimentó los rumores de embarazo: "Me gustaría tener otro nieto"

Las declaraciones de la madre de José Manuel Urcera, suegra de Nicole Neumann, sobre los rumores de embarazo.

Nicole Neumann, quien actualmente está en pareja con el piloto automovilístico José Manuel Urcera, enfrenta rumores de embarazo desde hace varias semanas. Según estas versiones, ambos planean traer a su primer hijo al mundo juntos, especialmente Manuel, quien aún todavía no se convirtió en papá. Ahora, una nueva información alimentó estos rumores.

Todo empezó cuando Nicole fue vista meses atrás en la puerta de una clínica de tratamientos de fertilización. Eso, sumado a que en varias ocasiones los dos reconocieron que les gustaría tener un hijo juntos, aunque no saben cuándo ocurrirá, indica que si siguen juntos eventualmente tendrán un hijo. Esta vez, se reveló que incluso la madre de Manuel, Cecilia, está muy emocionada por ser abuela por segunda vez.

Aparentemente, Cecilia ya es abuela de otro niño por parte de uno de los hermanos de Urcera. Sin embargo, aseguró estar muy entusiasmada con la idea de que Nicole y él tengan un bebé. Sobre la modelo, dijo que tienen muy buena relación. “Nos llevamos bárbaro, se integró muy bien a la familia. La queremos mucho a ella y a sus hijas. ¿Si me gustaría tener otro nieto? Claro que sí… Ya tengo un nieto y me gustaría tener otro nieto”, declaró, en diálogo con La Mañana.

La charla íntima entre Nicole Neumann y Carmen Barbieri sobre su posible embarazo

Otra de las situaciones que despertó fuertes rumores de embarazo fue cuando Nicole se desmayó en las grabaciones del programa Los 8 escalones del millón, conducido por Guido Kaczka. Carmen Barbieri, quien estaba allí presente, vio el momento exacto en el que se descompensó y después tuvo una conversación con ella al respecto.

Cuando los medios le preguntaron si su desmayo había sido por un embarazo, ella lo negó: “Debe haber sido un pico de estrés o que me bajó la presión. Ni idea”, expresó, en diálogo con Paparazzi. “No tengo nada para comunicar. Llegado el día, se dirá. Les juro que no tengo nada para comentar. Cuando haya una buena noticia para comunicar, se comunicará. Se dicen muchas cosas, pero por el momento voy a guardar silencio”, cerró.

Barbieri contó en su programa Mañanísima cómo fue la conversción que tuvieron. “Tuvo una descompensación, fiebre, le tuvieron que poner suero y todo. Estábamos trabajando y así de un saque le dije: ‘¿Estás embarazada?’. La cara que me puso Guido Kaczka… conmigo ya está curado de espanto. Me miró como diciendo: ‘¿Y esta loca?’. Y ella me dijo: ‘¡Nooo!’. Me dijo que no y se rió”, relató. Antes de irse, dejó una frase que generó mucha incertidumbre: “Ella quiere, se sonríe… Todos queremos”.