Oscar Parrilli, tras la sesión: "El Gobierno tenía miedo de que Kueider hablara"

El senador de Unión por la Patria (UP) Oscar Parrili celebró la expulsión de Edgardo Kueider del Senado, después de que fuera detenido mientras intentaba ingresar a Paraguay con más de 200.000 dólares sin declarar. "Eran demasiadas las sospechas para que continuara siendo senador", subrayó en El Destape 1070.

"Fue una votación muy importante, costó mucho trabajo, fue la perseverancia y la actitud y fue el hecho de que nuestro bloque nunca se dividió ni planteó negociar porque quería suspenderlo y hacer todo tipo de maniobras. Me parece que la actitud de nuestro bloque, sobre todo de las autoridades que se mostraron inflexibles incluso cuando inventaron un cuarto intermedio para ver si podían votar la suspensión y no destitución", expresó Parrilli.

Y siguió: "Hubo sectores del radicalismo y del PRO que votaron a conciencia y decididos a que había que expulsarlos y otros sectores que reconocieron que como no pudieron suspenderlo, votaron por expulsarlo".

"El solo hecho de que un senador esté preso en un país extranjero, intentando ingresar 200.000 dólares de manera ilegal, que además es un senador que había dado una voltereta en el aire, eran demasiadas las sospechas para que continuara siendo senador", explicó Parrilli, y agregó: "El miedo que tenía el gobierno era que Kueider hablara y lo bueno sería que ahora se sepa de donde viene la plata, pero hay otros senadores que dieron voltereta en el aire como Camau Espínola y dos senadores misiones que entraron por nuestra boleta y terminaron votando a ley".

Habló la investigadora que expuso al titular del Conicet: "El sistema científico argentino está en una crisis tremenda"

Valeria Edelsztein, la investigadora que al recibir un premio internacional expuso al titular del Conicet, Daniel Salamone, por la crisis en el sistema científico, aseguró que le "parecía importante hacerlo porque a veces hay que ponerle el cuerpo a la lucha".

En El Destape 1070, se preguntó: "¿Con qué cara me iba a parar a hacer comunicación de la ciencia si no denunciaba la tragedia de lo que estamos viviendo?".

"Hay que denunciar y ponerle nombre porque sino nos quedamos en el aire y lo que está pasando es culpa de alguien, hay responsables, hay gente que toman decisiones, hay gente que decide despedir a nuestros compañeros y compañeras", explicó Edelsztein, y siguió: "No hubo reacción de Salamone y no crucé ninguna palabra con él; tampoco lo esperaba. Hubiera sido sensato que eso pasara, pero eso no pasó".