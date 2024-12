ARCA: cómo comprar Bitcoin y evitar el control de la ex AFIP

Cómo comprar Bitcoin y evitar el control de ARCA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo de recaudación nacional que reemplazó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), reforzó los controles sobre los movimientos de los usuarios, lo que trajo dolores de cabeza para muchos.

Una de las nuevas regulaciones es sobre la compra de Bitcoin, la criptomoneda más popular en el mundo, pero hay una forma de adquirirla evitando el registro del gobierno de Javier Milei.

Debido al control del Estado, la mejor manera de comprar Bitcoin el trading P2P (peer-to-peer), es decir el "comercio entre pares", un intercambio entre usuarios sin ningún intermediario. La clave para este modelo de compra es operar en plataformas que sean confiables para, por un lado, no tener intromisiones de ARCA, pero sobre todo para no sufrir una estafa o robo cibernético que termine en terribles consecuencias.

Una plataforma para este intercambio entre usuarios es Binance P2P, que ofrece un lugar seguro para que compradores y vendedores en todo el mundo, ya sean inexpertos o experimentados, puedan realizar sus transacciones. Al tratarse de operaciones entre particulares, sin la intermediación de entidades financieras tradicionales, la plataforma no está obligada a reportar la transacción a ARCA y al no estar bajo la orbita del organismo nacional, no hay que abonar ningún impuesto.

Chau AFIP: ARCA anunció importantes cambios en el pago del Monotributo

En medio de la crisis laboral que enfrenta el país, el monotributo se convirtió en una alternativa que fue creciendo frente a la caída del trabajo formal. A diferencia de las cargas sociales que corren a cargo del empleador, el trabajador "independiente" debe pagarlas por su cuenta.

En ese sentido, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), entidad que reemplazó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), comunicó un importante cambio a la hora de pagar el tributo mensual.

Se trata de la posibilidad de pagar el monotributo con Mercado Pago, la billetera virtual más utilizada en Argentina. De esta manera, se podrá agilizar ese trámite para hacerlo en unos simples pasos. Además de poder abonar con la plata disponible en la billetera virtual de Mercado Libre, este nueva opción de ARCA permite gestionar el pago desde la aplicación del celular.

Cómo pagar el Monotributo con Mercado Pago

Ingresar al portal oficial de ARCA. Una vez en el portal, buscar la sección Monotributo. Una vez allí, hacer clic en el botón “Pagar” en la pantalla y optar por el método de pago con QR. Abrir la app de Mercado Pago en tu celular, escanear el código QR que se muestra en la pantalla y confirmar el pago. Verificar y descargar el comprobante.