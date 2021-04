El desesperado momento de La Mona Jiménez: "Tiene que resistir"

Juan Carlos "La Mona" Jiménez está pasando por un momento muy delicado en lo personal. El rey del cuarteto recibió una noticia que lo golpeó de manera dura: en las últimas horas, se conoció que un amigo suyo se encuentra internado por coronavirus y que debió ser asistido con respiración artificial.

Se trata de Jorge "Toro" Quevedo, famoso cantante y ser querido por "La Mona" que lleva más de una semana en un sanatorio debido a un cuadro de neumonía bilateral. Su estado de salud es grave y se encuentra con asistencia respiratoria con alto reflujo de oxígeno, a un paso de ser intubado. De hecho, y de acuerdo a lo que Samantha Villalba le confirmó al sitio Cuarteteando, el artista es consciente de "la gravedad de su estado, aunque está positivo mentalmente".

A través de un video, Jiménez envió un desesperado mensaje para que Quevedo pueda salir adelante de esta difícil enfermedad, que además está afectando a millones de personas en todo el mundo: "Que se ponga bien 'El Toro', tiene que resistir y salir bien de ahí, le deseo que se cure, que salga bien y que vuelva a cantar para que podamos juntarnos de nuevo como lo hicimos una vez".

Asimismo, "La Mona" Jiménez arengó a su colega de la siguiente manera: "¡Vamos! Acá estamos todos esperando que te pongas bien". En tanto, recordó que junto a "El Toro" grabaron la versión de la canción "Amor Secreto", uno de los éxitos compuestos por el rey del cuarteto.

Cabe resaltar que varios artistas de la música tropical también le enviaron aliento Quevedo para que pueda recuperarse pronto. Entre ellos resaltaron Ale Ceberio, Kesito Pavón, Damián Córdoba, Neno Aguirre, Claudio Toledo, Magui Olave, Juanito Ninci, Vanessa Velázquez y Daniel Guardia.

La cruda confesión personal de La Mona Jiménez

En noviembre de 2020, La Mona reapareció en televisión luego de varios años y charló con La Peña en Casa, por Telefe, donde contó en detalle el calvario que pasó como artista: tras la muerte de su padre, le tocó afrontar situaciones muy complicadas dentro del ambiente de la música: "A los 16 años, yo grabo mi primer disco que grabo en 1967, con el Cuarteto Berna. En esa época, los discos iban muy lerdo. Vendíamos poco con el grupo, alrededor de 5.000 o 6.000 discos. Las multinacionales le daban más bola a los que vendían más discos. El disco lo sacaron en 1969, el día que pierdo a mi papá con 53 años. Yo tenía 17 años y lo pierdo a él".

Incluso, Jiménez mencionó que su madre lo presionó para que trabajara y no se dedicara al canto: "Mi papá trabajaba en EPEC. Yo tenía un hermano mayor que se llamaba 'Tito'. A los 18 años, entró a EPEC. Al fallecer mi papá, yo tenía que entrar al mismo trabajo. Y yo le dije a mi mamá: 'No voy a entrar ahí, yo voy a seguir cantando y voy a triunfar’. Ella me respondió: 'Hijo, vas a andar pasando la gorra en las peñas’. Pero le dije: ‘No, estás equivocada, voy a ser un cantante ganador'".

Tiempo después, La Mona contó que fue traicionado por un representante y un familiar, y pasó más de una década cantando sin cobrar un solo peso: "Cuando me metí con 'El Cuarteto de Oro', estuve 11 años. Desgraciadamente, fueron los 11 años más tristes de mi vida. Eso fueron los más tristes de mi vida... Me separo del 'Cuarteto de Oro' gracias a Juana, que me ayuda a darme esa mano. Yo tenía 33 años en ese momento y la persona que estaba conmigo, que era socio, era el hombre que estaba con la hermana de mi mamá. Me mintieron... Los dos me mintieron. La hermana de mi mamá, que no la quiero ni nombrar y su marido. Estuve trabajando gratis para ellos".