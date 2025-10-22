La moda del magnesio y sus beneficios para la salud.

En los últimos años, el magnesio pasó de ser un simple mineral presente en la dieta a convertirse en un verdadero protagonista del bienestar. Cada vez más personas desde influencers hasta especialistas en nutrición destacan sus múltiples beneficios para la salud: mejora la energía, ayuda a regular el sueño, reduce el estrés y favorece la función muscular. Sin embargo, detrás de esta tendencia saludable hay un punto clave que muchas veces se pasa por alto: no todos los tipos de magnesio actúan de la misma manera ni se absorben igual en el organismo.

El magnesio es un mineral esencial que interviene en más de 300 funciones del cuerpo, desde la producción de energía hasta la relajación muscular y la salud del sistema nervioso. Por eso, elegir el tipo adecuado según las necesidades personales puede marcar una gran diferencia.

Cuáles son las características del magnesio y sus distintos tipos

El citrato de magnesio, por ejemplo, es muy absorbible y se recomienda para quienes sufren de estreñimiento leve, ya que tiene un efecto laxante suave. El glicinato de magnesio es ideal para quienes buscan mejorar la calidad del sueño o reducir la ansiedad, por su alta biodisponibilidad y su efecto relajante. El óxido de magnesio, en cambio, es menos absorbible y suele utilizarse en casos específicos bajo supervisión médica. El cloruro de magnesio es popular por sus propiedades energizantes y su apoyo a la recuperación muscular, mientras que el malato de magnesio se recomienda a quienes padecen fatiga crónica o dolor muscular, ya que contribuye a la producción de energía celular.

Existen diversos tipos de magnesio con variadas funciones y beneficios para la salud.

A la hora de elegir un suplemento, conviene tener en cuenta el objetivo del consumo (descanso, energía, digestión o relajación muscular) y la sensibilidad digestiva, ya que algunos tipos pueden causar un leve efecto laxante. Y, sobre todo, es importante consultar con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplementación.