Tenso momento de L-Gante en un shopping: "No se lo permitieron"

L-Gante vivió un momento tenso en Chaco cuando quiso ingresar a un comercio y luego bromeó con eso en sus redes sociales.

L-Gante protagonizó un tenso e insólito momento en un comercio de Resistencia, Chaco, donde se encontraba debido a la gira con la que llevó a la cumbia 420 a Chaco, Corrientes y Santa Fe. El cantante también tuvo un problema cuando quiso dar el concierto en el club Sarmiento, aunque pudo resolverlo fácilmente gracias a las autoridades de la institución deportiva, a la que asistieron más de tres mil espectadores.

Desde hace un tiempo, todo lo que hace L-Gante es noticia. Las millones de reproducciones que alcanzan sus canciones, la mención de la vicepresidenta Cristina Fernández y hasta la reunión con el presidente Alberto Fernández, sumaron al crecimiento de popularidad que experimentó Elián Valenzuela en los meses recientes. Pese a su popularidad y el cariño que le demuestran miles de personas en todo momento, el cantante vivió un momento de tensión cuando quiso ir a un shopping en su visita a Chaco del pasado fin de semana.

Es que mientras estaba en Resistencia, L-Gante quiso salir a dar un paseo y entrar a un shopping, pero no se lo permitieron. Lo que sucedió es que el cantante no había llevado su tapabocas, obligatorio para ingresar en lugares cerrados. Sin perder la sonrisa, el mayor exponente de la cumbia 420 intentó improvisar una solución con la ayuda de un seguidor y así lo mostró en sus redes sociales. "Me olvidé el tapaboca compaaaaaaa", escribió el cantante acompañando imágenes de su tapabocas improvisado: una camiseta puesta como una especie de bufanda que le cubría toda la cabeza.

"Vino un fan y le tiró una camiseta de Chaco For Ever, como no tenía barbijo se la puso como bufanda y no le dejaron entrar", le explicó Sergio Nazer, productor de la gira, al diario El Litoral. Agradecido con el fanático, L-Gante intentó cantar esa noche con la camiseta puesta pero las autoridades de donde iba a tocar no se lo permitieron tampoco. Es que el cantante se presentó en el club Sarmiento, clásico rival de Chaco For Ever, por lo que las autoridades le regalaron la camiseta del Decano (como llaman a Sarmiento).

El mismo problema en Corrientes

Así como en Chaco no lo dejaron cantar con la camiseta de Chaco For Ever, L-Gante tuvo el mismo problema antes en Corrientes. Es que el influencer La Luchona le regaló una casaca de Mandiyú, con la que L-Gante quiso presentarse en su concierto en la capital correntina. Pero el recital era en las instalaciones de Boca Unidos, clásico rival del Albo, por lo que debió pedir que le dieran una camiseta del otro club correntino para poder brindar el show con tranquilidad.