Kuki Jiménez, estilista: "El flequillo de Mónica Belucci disimula las arrugas y las patas de gallo"

A los 60 años no es necesario renunciar a tener el pelo largo ni apostar por cortes demasiado estructurados. Mónica Bellucci es un ejemplo de esto y al día de hoy la actriz mantiene su característica melena con movimiento y capas suaves, a la que suma un flequillo cortina que enmarca el rostro y armoniza sus facciones.

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Este tipo de flequillo puede convertirse en un recurso para suavizar visualmente algunos rasgos del rostro. La estilista Kuki Jiménez, portavoz de Druni, destaca en TELVA este efecto: "El flequillo cortina disimula las líneas del envejecimiento, como las arrugas de la frente o las patas de gallo. Además, consigue darle un aspecto fresco y rejuvenecedor al rostro".

Por qué el flequillo de Mónica Bellucci resulta tan favorecedor

A diferencia de un flequillo recto y tupido, el estilo cortina se abre en el centro y se alarga progresivamente hacia los laterales. Esta forma permite que los mechones acompañen los contornos del rostro en lugar de crear una línea marcada. En el caso de Bellucci, el flequillo está integrado con las capas de su melena.

Los mechones comienzan siendo más cortos alrededor de la frente y van ganando longitud hasta fundirse con el resto del pelo. El resultado es un corte que aporta movimiento sin modificar de manera drástica la apariencia habitual de la actriz. Además, al dejar parte de la frente visible y caer hacia los laterales, el flequillo puede dirigir la atención hacia la zona de los ojos y los pómulos.

Un recurso para suavizar el rostro después de los 60

El flequillo cortina no tiene por qué plantearse como una forma de esconder los signos de la edad, sino como una manera de aportar movimiento y enmarcar las facciones. En el caso de Mónica, consigue actualizar su melena larga sin restarle sofisticación ni modificar su estilo característico.

Según Rosa Roselló, directora de formación de Druni, "es un flequillo que sienta bien a todo tipo de rostro, ya que alarga y afina un rostro redondo, suaviza las mandíbulas cuadradas y aporta un toque de suavidad". Por eso, el estilo que lleva Bellucci se presenta como una alternativa especialmente interesante para quienes buscan cambiar de look a partir de los 60 sin recurrir a un corte radical. Unos mechones más cortos alrededor de la frente, conectados con las capas de la melena, pueden ser suficientes para conseguir un resultado más dinámico y favorecer visualmente las facciones.

Un corte que se adapta a los cambios del cabello

Con el paso de los años, el cabello puede experimentar cambios en su densidad, textura y movimiento. Por eso, las versiones demasiado pesadas o compactas del flequillo pueden resultar menos prácticas. En cambio, una versión ligera y texturizada permite conservar movimiento y requiere menos estructura. La clave está en adaptar la cantidad de cabello utilizada para crear el flequillo y conectarlo con las capas laterales.

Sandra Brune, estilista capilar y formadora experta de ghd, explica que conseguir el acabado característico del flequillo cortina requiere algo más que simplemente separarlo en el centro. "Es uno de los cortes más favorecedores y también uno de los más demandados de los últimos años, aunque conseguir ese efecto natural en casa no siempre resulta sencillo. No es un flequillo abierto sin más, es un flequillo dirigido hacia afuera desde la raíz, por lo que requiere usar correctamente la técnica o, si lo separas con las manos nada más, te quedará muy pobre", señala Brune.