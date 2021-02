Kike Teruel, envuento en una escándalo por una fiesta clandestina que terminó con un violento episodio.

El cantante de Los Nocheros, Kike Teruel, y sus dos hijos, fueron denunciados por la supuesta realización de una fiesta clandestina en su casa que finalizó con un violento episodio contra un joven que "no estaba invitado" y fue duramente golpeado.

La denuncia en la Justicia fue realizada por la madre del joven, quien también brindó su testimonio a América TV. La mujer contó en qué estado llegó su hijo a su casa, después de asistir a la fiesta que se realizó en la casa del reconocido cantante: "Esta mañana me levanto y veo a mi hijo todo golpeado, desfigurado y con muchos golpes en la cabeza".

"Cuando le pregunto qué pasó, me comenta que estuvo en una fiesta en la casa del hijo de Kike, que lo habían patoteado , que en la fiesta había más de 100 personas y que se cobraba una entrada de 600 pesos con bebidas alcohólicas", detalló la mujer, quien prefirió blurear su rostro por miedo a las amenazas que pueda recibir por la denuncia.

Esta mañana en Los Ángeles de la Mañana dieron detalles de la denuncia efectuada contra los Teruel, en la que se los acusa de haber discriminado al joven agredido, que fue sacado de la fiesta por seis personas. Entre ellos, Felipe Teruel, el hijo del cantante. "Lo agredieron con fuertes golpes, patadas y puños y distintas partes del cuerpo mientras estaba tirado en el piso. Lo arrastraron por la calle al igual que a su amigo Cristian, mientras que le sacaron del bolsillo del pantalón su celular", leyó Maite Peñoñori.

Además, según figura en la denuncia, los agresores lo amenazaban diciéndole: "Te vamos a matar, yo se donde vivís".

Inmediatamente, la madre del joven agredido reaccionó y fue a la casa de Kike para hablar sobre el violento hecho: "Me fui a la casa de Kike, hablé con él y cuándo le comentó lo que mi hijo me relató, él me minimizó la situación; me dijo que no estaba enterado de nada...y ahí le digo '¿cómo no vas a saber que en tu casa hay más de 100 personas, que se cobró entrada y se vende alcohol?'".

En ese momento, según contó la mujer, el cantante de Los Nocheros comenzó a minimizar lo ocurrido, sin hacerse cargo de la agresión que había sufrido el joven. "Cuando yo comienzo a cuestionar y a preguntar, con tal de callarme me dijo que haga lo que quiera, que si quería denunciar que denuncie, total él tiene muchos contactos, que a mi no me iban a dar bola, que si yo perjudicaba a sus hijos, él iba a perjudicar a mi hijo, creyendo que sólo tenía uno solo, el cual él si lo conoce, pero mi otro hijo es al que agreden", sostuvo.

"Son gente que se cree que se van a llevar a todo el mundo por delante por tener poder adquisitivo y contactos, pero las cosas tienen que ser como son porque yo podría estar lamentando la vida de mi hijo y quiero que esto tenga conocimiento público", afirmó la mujer, indignada con lo ocurrido.