Fuerte revelación de Karina La Princesita: "Me agarró un ataque y dije 'lo maté' "

En medio de un momento muy difícil a nivel profesional, la cantante dio detalles del accidente que protagonizó la semana pasada.

La cantante y participante de Showmatch La Academia Karina "La Princesita" tuvo un accidente de tránsito en el que atropelló a un joven que andaba en motocicleta mientras se acercaba a los estudios de LaFlia para ensayar para el programa que conduce Marcelo Tinelli. Así lo informó Maite Peñoñori en Los Ángeles de la Mañana.

Tras una semana en la que la cantante lamentó su presente en donde aseguró que está trabajando "prácticamente gratis" por juicios perdidos contra emúsicos, Karina se llevó un gran susto al atropellar a un joven que estaba en moto a dos cuadras del estudio de Showmatch, pero se alivió cuando el joven, cuya identidad no trascendió, se levantó, charló con ella e intercambiaron la documentación correspondiente.

"Pasó el viernes. Fue en la puerta de Showmatch, en la puerta de LaFlia, Karina llegaba a grabar como todos en el día de la sentencia porque el viernes fue el día de la sentencia y hubo mucha gente ahí…", explicó Peñoñiri. "¿Y cuando llega que le pasa con el motociclista?", le preguntó el conductor de LAM, Ángel De Brito.

"Ella no ve a la moto y se la lleva puesta. En seguida baja, se asustó mucho porque él estaba tirado. No fue tan grave. ella se asustó en el momento. Estaba bien el motociclista e intercambiaron los papeles del seguro. A ella se le abolló la puerta", relató la periodista al tiempo que presentaron la entrevista que le realizaron desde el magazine de espectáculos a la cantante horas después del accidente.

"Estoy medio rara. Hoy llegué, choqué a dos cuadras y digo 'no me va a creer nadie'. Me agarró un ataqué y dije 'lo maté' porque lo vi justo cuando se metió abajo del auto", lamentó. "Si cuento todo lo que me viene pasando... Pero bueno, son etapas que por más que uno flaquee hay que ponerle el pecho", reflexionó.

El mal momento de Karina La Princesita

Las discusiones de la cantante con el jurado de La Academia y el accidente que sufrió recientemente no son todos los puntos en contra en el presente de Karina "La Princesita". La artista fue al piso de Los Ángeles de la Mañana (LAM), se abrió completamente y reveló el calvario personal que vive por estos días: "Estoy mal y no lo puedo controlar, es un tema que vengo arrastrando desde 2014. Tengo unos juicios pendientes que me hicieron mis músicos".

"Uno lo perdí hace un par de años y hace diez días me avisaron que perdí el segundo... Te juro que me mató porque fue el que pensé que ganaba seguro", amplió la artista. "El martes me avisaron que es más plata de la que ya tuve que pagar una vez. El año pasado y el anterior los tuve que trabajar por nada, porque lo que gané fue para pagar el juicio. Este año será igual y el otro también... Pero todavía me quedan dos juicios más", completó.