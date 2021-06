Ángel De Brito se la pudrió a una figura de El Trece: "Careta"

¡Se calentó en vivo! Ángel De Brito estalló de furia y lanzó duros dardos contra Karina La Princesita, una de las figuras de El Trece.

Ángel De Brito estalló de furia con una figura de ShowMatch, programa emitido por El Trece y conducido por Marcelo Tinelli. Se trata nada menos que de Karina La Princesita, participante a quien tuvo de compañera de trabajo en LAM (Los Ángeles de La Mañana), y que en las últimas horas protagonizó un escándalo en la pista de baile más famosa de la TV argentina.

El conductor dejó en claro que quedó muy molesto con Karina por los comentarios que hizo tras recibir un puntaje tan bajo en la noche del martes: “Ella no está jugando, está trabajando. A ella le pagan un sueldo y es como que yo diga ‘me voy a fumar un pucho y ahora vuelvo, ustedes hagan la devolución'".

Sin ningún tipo de filtro, y refiriéndose a lo que le dijo tanto a él como a Jimena Barón, De Brito expresó: “Estuvo soberbia, maleducada y muy despectiva con sus compañeros porque ella es parte del programa y los tiene que ver ahí. Como yo que tengo que aguantarme la propuesta de matrimonio de su pareja, que no me interesa nada. Es parte del programa sino mientras ella canta con el novio y la hija yo me pongo a hablar por teléfono".

Luego, y recordando uno de los reclamos de la cantante de música tropical, sostuvo: “Cuando ella dice ‘acá hay directivas’, no lo dice directamente pero lo insinúa todo el tiempo, habla mal de ella en el Cantando como profesional. O sea, todo lo que hizo en el Cantando es nulo. Todos dijimos ‘qué brava, qué bien como jurado’. Si sos tan grosa tendrías que estar en el jurado. No sé qué shows te vas a hacer en este momento, pero ¿qué hacés ahí sentada? Andate, Madonna y que venga otra".

Por otra parte, De Brito le lanzó una picante advertencia: "Fue despectiva y soberbia. Que le parezca bajo el puntaje es más viejo que todos nosotros juntos y es lógico. Si está todo arreglado, ¿qué hacés ahí? Sos una artista mediocre que necesitás estar en un programa arreglado donde te dicen qué hacer y qué no. Si hubiera tenido la propuesta firma de estar de jurado, estaría sentada ahí". Y concluyó: "Muchos decían ayer que se le cayó la careta".

Por qué levantaron el programa de ShowMatch del pasado lunes 28 de junio

De acuerdo a lo que se conoció, ShowMatch no fue emitido por El Trece el pasado lunes 28 de junio debido a la baja cantidad de puntos en el rating. A modo de estrategia, en el canal decidieron que el programa no salga para evitar otro récord de bajo puntaje, lo que significaría un nuevo papelón. Es que la Selección Argentina debía jugar con Bolivia por la Copa América 2021 y mucha gente puso la atención en el partido de fútbol.