Macri le da letra a los periodistas de La Nación+ para que ataquen a Morales

Los periodistas de La Nación + Pablo Rossi y Paulino Rodrígus exhibieron una fuerte defensa del ex Presidente en su interna contra el gobernador de Jujuy, que se reavivó esta semana por unas declaraciones del líder del PRO sobre la figura de Hipólito Yrigoyen.

Los periodistas de La Nación + Pablo Rossi y Paulino Rodrígues protagonizaron este martes un diálogo en el que exhibieron una fuerte defensa del ex presidente Mauricio Macri frente a la pelea con el gobernador de Jujuy y titular del radicalismo, Gerardo Morales.

En "el pase" de los programas que conducen, Rossi aseguró que Macri piensa que Morales es "ingrato" con él, ya que como presidente le dio "todo" y enumeró: "Parque solar, rutas, litio, el apoyo político frente a Milagro Sala". Rossi leyó los mensajes desde su celular y señaló previamente: "Tengo datos de Macri". Así, dio a entender que el líder del PRO le dio letra para cuestionar al referente radical.

"La política no es cuestión de gratitud...", respondió Rodrígues, siguiendole el juego, agregando que todo lo enumerado "no se lo dio a Morales, sino a los habitantes de Jujuy". Finalmente, este transmitió el testimonio de "un radical muy importante", que definió al titular de la Unión Cívica Radical como "el Insfrán jujeño", en referencia al gobernador peronista de Formosa. "Pero no lo digo yo, sino Macri", se atajó Rossi para cerrar su enumeración tal cual dictó Macri.

¿Por qué se pelean Macri y Morales?

La relación entre el ex presidente y el líder radical nunca fue armoniosa y este fin de semana sumó una nueva rispidez. En una conferencia en Brasil, Macri mencionó al fallecido ex presidente radical Hipólito Yrigoyen como un "populista", hecho que le valió una carta de reprimenda de Morales en nombre de la UCR.

En el comunicado Morales lo acusó directamente a Macri de estar buscando una ruptura de la coalición opositora y le recordó el intento de acercar al diputado libertario Javier Milei, desembarco que fue bloqueado, entre otros, por el propio radicalismo. "Si tu intención es romper Juntos por el Cambio para buscar un acuerdo con sectores de la extrema derecha antidemocrática lo mejor es decirlo concretamente", lanzó.

Días después, Macri tuvo que salir a pedir disculpas a través de sus redes sociales, asegurando que siempre valoró "las ideas del radicalismo en sus distintos matices", junto con un video en el que dice que "Don Hipólito" seguro que "creía fuertemente en la herramienta del diálogo y el consenso y que no hay solución de largo plazo si no se afirma en instituciones fuertes y sólidas".

En ese contexto, lamentó en su twitt que la misiva de Morales es "a todas luces desmesurada" y que "descontextualiza un apunte histórico que hice en una conferencia en Brasil". "Lamento especialmente lo inoportuna que resulta frente a la angustia y el hartazgo de los argentinos, que hoy nos reclaman unidad y claridad en nuestras ideas sobre cómo vamos a sacar el país adelante", completa respecto a la carta que le envío la UCR.