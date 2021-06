Feinmann se sumó a Macri y apuntó contra Vidal: "Era una leona y ahora es un pequeño gatito"

Con las legislativas en la mira, el periodista del macrismo está tan ansioso por la configuración de las listas que asoció nuevamente a la exgobernadora de la Provincia con "un pequeño gatito".

Eduardo Feinmann entrevistó este martes en Radio Rivadavia a Mauricio Macri y, sin oposición del expresidente, el periodista se refirió a María Eugenia Vidal como "gatito", pero se ve que no le fue suficiente. Por la tarde, durante el pase con Jonatan Viale en LN+ volvió a referirse a la exgobernadora como "un pequeño gatito", en contraposición a "la Leona", el apodo que el macrismo le puso durante su gestión al frente de la provincia de Buenos Aires.

Preocupado por sus candidatos, Feinmann llevó el tema al clásico pase que mantiene con el hijo de Mauro Viale en la señal televisiva de La Nación y, tras distintas especulaciones, el conductor de El Noticiero llevó a la pantalla su conversación radial con Macri. "Muchos dicen 'en qué quedó la leona'. La leona se convirtió en un gatito", observó.

Viale, se mostró entre risas bastante incómodo con el comentario de su colega, quien inmediatamente se corrigió. "No sé... Heidi", sugirió Feinmann mientras que el conductor de +Realidad le recordó que el apodo "Heidi" se lo puso Aníbal Fernández. Para no quedar pegado al peronismo de ninguna manera, el abogado completó: "Era la leona... La que se llevaba puesto todo".

La gran preocupación de Eduardo Feinmann, a quien la exgobernadora ya le había comentado sus intenciones de modificar el país y no la Provincia, es el lugar que ocupará Vidal en los próximos comicios dado que su espacio la contemplaría en todos los niveles posibles. "En algún mundillo de la política de Juntos por el Cambio hablan de eso. De una Vidal que era una leona y ahora es un pequeño gatito... O Heidi", insistió el conductor.

"Me están recordando que me lo dijo acá a mí, que no quiere volver a la Provincia", agregó Feinmann mientras que en el detrás de escena en LN+ le indicaban lo que la exgobernadora ya le había comentado en sus micrófonos que sus intenciones eran ir por un mayor alcance, sin descartar la presidencia en 2023.

Por su parte, Viale compartió otras novedades sobre las posibles listas del macrismo y afirmó: "Vidal tiene que decidir, a mí me dicen que ya decidió y no comunicó que va a ir a la Ciudad, que va a ser primera candidata a diputada". "¿Pero en las PASO? ¿Contra Bullrich?", preguntó Feinmann acalorado por la falta de definición del espacio que tanto milita.