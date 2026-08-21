Julio Iglesias: cuál es la rutina y dieta que sigue el cantante a los 82 años

Julio Iglesias, de 82 años, lleva una vida agitada llena de shows y su secreto está centrado en el ejercicio físico y una alimentación específica. El cantante español compartió recientemente los detalles de su rutina y su entrenamiento físico para mantenerse joven.

Cómo es la rutina de ejercicio de Julio Iglesias: su secreto para estar joven a los 82 años

"Me gusta hacer ejercicio. Camino una hora al día, nado 250 días al año y hago ejercicios de equilibrio que me llevan una hora", aseguró en declaraciones al medio británico Daily Mail. A esto le suma 70 minutos de sesiones de natación a lo largo del año y ejercicios específicos para mantener la estabilidad corporal a su edad. Esta combinación de actividades busca preservar la movilidad y la salud general sin someter al cuerpo a esfuerzos excesivos.

Julio Iglesias tiene una gran rutina de ejercicio físico para mantenerse saludable y conservar su autonomía

El origen de su entrenamiento está asociado a un episodio clave de la vida de Iglesias: el accidente automovilístico que sufrió a los 19 años. Aquel hecho lo obligó a atravesar una larga recuperación física, que frenó su proyecto de convertirse en futbolista profesional y terminó orientándolo hacia la música. Desde entonces, el cuidado del cuerpo a través del ejercicio se transformó en un hábito crucial de su vida.

Una alimentación simple, con lentejas y vino tinto como protagonistas

Respecto a su dieta, para complementar el ejercicio físico, remarcó que consume comidas livianas y evita las porciones grandes. Entre los alimentos habituales que come se destacan las lentejas, un plato que forma parte de su alimentación desde hace años por recomendación de su padre, que era médico.

En contra de lo esperable, también su rutina está marcada por el vino: acostumbra a tomar una copa por la noche. Se trata de un hábito ligado a su pasatiempo de coleccionar vinos, ya que tiene una colección privada con botellas que acumula hace cinco décadas. "No como mucho. Bebo vino todas las noches. Me encanta el vino tinto; me hace bien. Llevo 50 años comprando vino", explicó.