Lanzan un juego de mesa que recrea las batallas más importantes de la historia argentina: de qué se trata

El empresario industrial y subteniente de reserva Pedro Cascales presentó el primero de una serie de juegos de mesa que recrean grandes batallas de la historia argentina. Se trata de “La Batalla de Salta”: un juego de estrategia militar sobre el histórico enfrentamiento de 1813 donde las tropas de Manuel Belgrano obtuvo su victoria.

La Batalla de Salta: de qué se trata el nuevo juego de mesa argentino

La serie de juegos está fabricada y desarrollada completamente en Argentina, el objetivo de Cascales es promover el conocimiento de la historia del país y que los jugadores se tengan que pensar y desarrollar grandes estrategias de guerra para ganar. “La idea surgió de mi pasión por la historia y por la estrategia militar. Quise crear una herramienta que acerque a los jóvenes y a las familias al conocimiento de nuestras raíces, a través del juego”, explicó su creador durante la presentación del juego, según informó Pucará.

El juego es de estrategia militar y hace referencia a una de las batallas lideradas por Manuel Belgrano

"La Batalla de Salta" alude al enfrentamiento del 20 de febrero de 1813 en Campo Castañares, hoy zona norte de la ciudad de Salta, donde el Ejército del Norte, al mando del general Manuel Belgrano y de Eustoquio Díaz Vélez se llevaría una de las victorias más importantes.

Según explicó Cascales, el desarrollo del juego llevó casi dos años, la idea era que fuera atractivo y divertido, pero que además mantuviera el rigor histórico. Así, el producto incluye un tablero hexagonal, fichas de unidades militares y cartas de modo. Cada partida es única, lo que garantiza horas de diversión y estrategia. Es ideal para jugar entre grupos de amigos o durante reuniones familiares, ya que se puede jugar de a dos hasta seis personas.

¿A dónde se puede comprar el juego de mesa?

El juego está disponible para comprar en Mercado Libre donde se puede financiar en 6 cuotas sin interés de $10.840 y cuenta con envío gratis. Sus vendedores recomiendan una edad mínima de 12 años, por lo que se considera una opción ideal para adolescentes y adultos que disfrutan de la planificación y la competencia estratégica.