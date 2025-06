¿Cuáles son las señas en el truco y qué significan cada una?

Cuáles son las señas del truco

La serie del Eternauta expuso una de las escenas de una partida de truco que rápidamente se volvió popular en las redes sociales y que despertó el interés de varios espectadores por aprender las reglas del juego. Uno que dispone de ciertas señas y gestos para que las parejas se puedan comunicar con el fin de engañar a sus adversarios y así consagrarse como los ganadores.

A diferencia del chinchón, el truco demanda que se produzcan la retirada de determinadas cartas porque no se pueden hacer uso de los 8 y los 9 de cada uno de los palos. Además, los comodines no son necesarios, debido a que no influyen en la sumatoria de puntos. También en determinados casos se puede determinar la eliminación de los dieses, pero depende de un acuerdo entre los presentes en la partida.

Cuáles son las señas del truco

"La juntada muere cuando alguien saca un mazo de carta", expresó Sem1ologa, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Esto provocó una serie de comentarios en el posteo y muchos señalaron lo contrario. "Eso diría alguien que no sabe jugar al truco", agregó un hombre. "Se crea una nueva dinámica, algunos juegan, otros charlan, arman tragos, ponen música. Todos rotan e interactúan", se sumó un segundo.

Los comentarios en su mayoría apuntan que compartir un juego de cartas con amigos provoca que la reunión se pueda extender y que surjan varios temas de conversación. Aunque aquellos que rechazan este tipo de actividad puede que se sientan excluidos por no saber como participar de una rondad de truco, que demanda aprender señas para comunicarse y cómo se acomodan los valores de cada uno de los naipes.

¿Cuáles son las señas del truco?

Las señas y gestos que se realizan en cada una de las partidas son para comunicarse con el otro para informar qué tipo de cartas que se tengan en posición. Es una manera ideal para gestar estrategias con el fin de los otros no se enteren del próximo movimientos, pero al estar muy difundidas es necesario hacerlas con cierto disimulo.

Ancho de espada: levantar las cejas

levantar las cejas Ancho de basto: guiñar ojo derecho

guiñar ojo derecho Siete de espada: mover los labios hacia la derecha

mover los labios hacia la derecha Cualquier tres: morder labio inferior

morder labio inferior Cualquier dos: fruncir los labios

fruncir los labios Ancho de oro o copas: abrir un poco la boca

abrir un poco la boca Malas cartas: cerrar los ojos

cerrar los ojos Buena mano de cartas: inclinar la cabeza

No se trata de algo opcional dentro del juego, porque al tratase de un trabajo en equipo es fundamental que haya cierto alianza previo para que la comunicación sea la más clara posible. Es probable que cada uno de los gestos mencionados pueda cambiar de acuerdo con la provincia y se deba adaptar la modalidad. Por otro lado, se recomienda hacer uso de la mano cuando se pretenda anunciar "Quiero" y "No quiero". Todo depende de que los dedos se encuentren extendidos o cerrados.