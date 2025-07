El Senado tratará temas urticantes para Milei, en su peor momento con los gobernadores

El Senado sesionará el jueves, con un temario que se definirá en la reunión de labor parlamentaria previa. Unión por la Patria y otros opositores insisten en tratar los proyectos de bono para jubilados y pensionados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad, que Javier Milei anunció que vetará y cuyo dictamen el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) no considera válido. Pero además, el peronismo puede insistir en otros proyectos que el Presidente también rechaza.

Pasadas las 17, la vicepresidenta Victoria Villarruel encabezó una reunión de trabajo con jefes de bloque. Se esperaba que el encuentro fuese una reunión de labor parlamentaria, los problemas con los vuelos por la niebla hizo que el cónclave tuviera ausencias.

Como sea, se pactó que el jueves a las 10 se haga la reunión de labor parlamentaria, donde se definirá el temario definitivo, y a las 14 se sesionará. La intención de sesionar, motorizada por Unión por la Patria, se sustentó en los proyectos previsionales y de discapacidad, que la semana pasada tuvieron dictámen en la comisión de Hacienda y Presupuesto.

Esta reunión es objetada por LLA y sus aliados, ya que consideran que los dictámenes no fueron válidos. La reunión contó con el quórum de los integrantes del peronismo en la comisión y de Martín Lousteau (Unión Cívica Radical) y Guadalupe Tagliaferri (PRO), ya que el titular de Hacienda y Presupuesto, el jefe de la bancada oficialista, Ezequiel Atauche, se rehusaba a abrir el debate de los expedientes.

La reunión no fue televisada y no tuvo taquígrafos. Presente estuvo el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, que ayer firmó una resolución en la que resolvió que los dictámenes no podían ser considerados válidos. Fuentes parlamentarias hablan de que el funcionario, que responde a Villarruel, no descarta la judicialización del hecho.

"El jueves definen temas y en el recinto se dirimirá si hay dictamenes válidos o no", comentaron a El Destape fuentes parlamentarias. A la mañana, en declaraciones a Radio Con Vos, el titular de la bancada peronista, José Mayans, afirmó que lo decretado por Giustinian "es nulo de nulidad absoluta". "No tiene potestad para opinar sobre el tema de los senadores. Eso está sometido al Cuerpo", acotó.

Más allá de esto, Unión por la Patria tenía en carpeta sumar otros tópicos al temario. En la misma entrevista, Mayans ratificó que pedirán la insistencia por el proyecto de emergencia para Bahía Blanca y zonas aledañas, por el temporal que padeció la región en marzo y que Milei vetó.

Pero además, informó que insistirán en una declaración por la situación de YPF, y con otros dos proyectos que tienen como principales impulsores a los gobernadores: uno que propone la giro automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles.

Para que se traten los proyectos sobre los ATN y los combustibles se necesitan dos tercios, porque no tienen dictamen de comisión. Cerca del oficialismo y en bloques aliados descreen que se pueda conseguir las 49 voluntades necesarias. Desde las inmediaciones de una voz de la oposición con buen trato con Balcarce 50 llegó el comentario de que si Villarruel no convoca, Unión por la Patria baja igual. Creen que tiene quórum, si suman a Lousteau, Tagliaferri y al radical fueguino Pablo Blanco.

La mala noticia para Milei y los suyos es que este escenario se presenta en el pico de tensión de su vínculo con los gobernadores. Garantes de que sus senadores levanten las manos para aprobar proyectos del oficialismo y sostener vetos, la tensión entre gobernadores y Milei se hizo visíble en las últimas horas. Antes de que el Presidente cancelara su presencia en Tucumán para el acto por el 9 de Julio, apenas cuatro jefes provinciales iban a dar el presente.