La pregunta de Juana Viale que incomodó a Macri: "Es una contradicción"

Juana Viale puso incómodo a Mauricio Macri con una picante pregunta durante el programa de Mirtha Legrand. El mal momento que vivió el ex Presidente.

Pese a que durante toda la entrevista lo agasajó y le dio la oportunidad de desarrollar cada punto sin contradecirlo, Juana Viale le hizo una pregunta a Mauricio Macri que sin dudas lo puso incómodo durante el programa de Mirtha Legrand. Con un poco de temor, observando cabizbaja y un tanto de vergüenza, lo puso contra las cuerdas a la hora de consultarle por qué le mintió a los argentinos sobre su vacunación contra el coronavirus.

La conductora, quien se encuentra reemplazando a su abuela Mirtha Legrand, observó al ex Presidente y líder de Juntos por el Cambio y le preguntó: "Por ejemplo, hablando de contradicciones, cuando vos dijiste lo del tema de las vacunas... largaste un tuit diciendo que ibas a ser el último argentino en vacunarte".

Denotando disgusto, Macri le respondió a Juanita Viale con una corrección: "El último argentino con morbilidades, sí, que le correspondía...". Y luego, amplió: "Por supuesto, lo ratifiqué... el tema es que se dio el hecho de que me invitan a esta conferencia en Miami, justamente a favor de las democracias en Latinoamérica".

Después del tenso momento, el ex Presidente lanzó una mentira absoluta sobre su vacunación en Estados Unidos. Pese a que la farmacia más cercana del sitio en donde presenció una conferencia se encuentra a algunos kilómetros, sostuvo: "En una conversación, me encuentro con otro panelista que me dice: 'Fui acá a dos cuadras y me vacuné'. Y yo le dije: '¿Así nomás?'. Y me dice: 'Sí, fui acá a dos cuadras y me vacuné'. Y yo dije: 'Yo estoy acá, estoy esperando el turno para +60, ¿y voy sacarle la vacuna alguien del país por no caminar dos cuadras y pagar mi vacuna? La impotencia de no haber estado yo al mando del país".

Como si estuviera arrepentida de haberle hecho la consulta, Juana Viale le aclaró a Macri: "No, a mí no me molesta ni estoy en crítica de que la gente se vaya a vacunar afuera si el Estado no te lo puede proveer". Y rápidamente cambió de tema para volver a atacar al Oficialismo y hacer sentir cómodo a su invitado: "Esto de que la palabra ha perdido su peso, el ex Ministro de Salud había dicho que íbamos a tener 60 millones de dosis y no llegaron".

La insólita confesión de Mauricio Macri en el programa de Juana Viale

En uno de los tramos del programa, Mauricio Macri reconoció que se la pasaba viendo ver series y películas durante su gestión como presidente: "Ser presidente fue el honor más grande que he tenido en mi vida". Pero a su vez, dejó una frase insólita en relación a su gestión de trabajo: "Yo a las 7 u 8 de la noche me olvidaba, cerraba todo, ponía Netflix y hasta el otro día a las 7 de la mañana trataba de reconstituirme desde los afectos y la familia". Mientras que manifestó: "El 2018 para mí fue muy duro, lo comparo con mi secuestro".

Al mismo tiempo recordó las elecciones presidenciales del 2019, donde cayó fuertemente contra el Frente de Todos. "Sentí frustración cuando perdí", expresó a pesar de admitir que sintió "agobio" durante su etapa en el poder. Y tras tomar la deuda más grande e importante en la historia del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lanzó otra frase insólita: "Después de las PASO le dije a Alberto Fernández que le renegociaba la deuda y no quiso".