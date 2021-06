La furia de Juana Viale tras la crítica que recibió en El Trece: "Ortivas"

Juana Viale se mostró molesta por una crítica que le hicieron en El Trece antes de que empezara el programa de La Noche de Mirtha Legrand. Los detalles de lo que ocurrió.

Juana Viale recibe críticas por parte de los espectadores de la televisión argentina y también de sus propios compañeros de trabajo en La Noche de Mirtha Legrand. Anoche, en el inicio del programa emitido por El Trece, reveló que su compañera de trabajo Jimena Monteverde le hizo una fuerte crítica de su look. Como consecuencia, la conductora quedó molesta y decidió ventilarlo en plena transmisión en vivo.

Como cada comienzo de programa, Juana presentó el vestido que se puso para salir a escena, tal y como lo suele hacer su abuela Mirtha hace más de 50 años. Con la canción "Libre soy", interpretada por Carmen Sarahí, la presentadora intentó hacerle frente a las críticas que ha recibido últimamente: "¿Cómo están? Buenas noches. Libre soy, qué linda película. Se la recomiendo a todos los que están bastante ortivas. Frozen, se las recomiendo a todos. ¿Cómo están? ¡Qué noche, Tete!".

Pese a que intentó ponerle humor a su ingreso, y antes de que diera a conocer que entrevistaría al ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, el intendente de San Isidro Jorge Macri, el doctor Roberto Debbag y la periodista Lucía Salinas, Juana Viale no ocultó su molestia con la cocinera Jimena Monteverde, quien minutos antes de su ingreso le cuestionó su peinado: "Según Jime, lo quiero decir para que no empiecen con cosas raras, yo soy tan amante de los animales que tengo un caniche en la cabeza. Me encanta la ruleta". Y agregó: "Es muy moderno. Hoy tenemos una mesaza espectacular".

Luego, la nieta de Mirtha Legrand se dedicó a ponderar el vestido que le confeccionó un diseñador: "Hoy tengo un Bogani auténtico, es un vestido en terciopelo fané, con una flor en relieve. Es todo una belleza, una artesanía divina. La colita de mi vestido tiene un vestido ahí abajo. Es muy bello, con el cuello bien alto, ideal para el fresquete que está haciendo. Se viene una ola polar, me dijeron".

Finalmente, Juana Viale volvió a sacar el tema del peinado que lució y le lanzó una nueva crítica a Jimena Monteverde, aunque con un poco más de discreción: "Cris Sepúlveda me hizo este recogido inspirado en Jennifer López. Me gusta decir que soy amante de los animales y es una inspiración. Bueno, soy libre, eh. Hay que ser libre, hay que bancársela".

Cómo les fue a Juana Viale y a Andy Kusnetzoff en la lucha por el rating

En la noche del sábado 26 de junio, el conductor Andy Kusnetzoff venció ampliamente a la presentadora Juana Viale en la lucha por el rating. PH Podemos Hablar, ciclo emitido por Telefe, alcanzó los 12.8 puntos; mientras que La Noche de Mirtha, transmitido por El Trece, logró 7.3.