uana Viale advirtió esta situación y lo cuestionó frente a cámara.

Mientras Juana Viale continúa suplantando a su abuela, Mirtha Legrand, en los almuerzos y cenas que conduce en El Trece, diferentes son los invitados que acuden a su mesa para charlar sobre diferentes temáticas. En el caso del domingo, el Almorzando estuvo compuesto por Luciano Cáceres, Kevin Johansen, Noelia Marzol y Pía Shaw. Y con uno de ellos hubo un divertido cruce en el que "Juanita" cuestionó una actitud que terminó por sorprenderla.

Kevin Johansen quiso aprovechar que Juana Viale se marchó a la cocina con Jimena Monteverde para ir al baño, ya que la cámara no lo enfocaría, y esta situación fue advertida por la nieta de "La Chiqui". "¿A dónde te vas a ir al baño, Kevin? Te tenés que quedar ahí", exclamó la conductora, con una risa que denotó cierta complicidad con su invitado.

En tanto, luego Kevin Johansen dejó de ser ponchado y probablemente haya logrado cumplir su objetivo pese al reto de la conductora delante de cámara. ¿Juana Viale se habrá molestado en serio o sólo fue un acting? Lo cierto es que el cantante intentó pasar desapercibido pero no lo logró: "Juanita" lo escuchó y lo escrachó en el aire de su programa.

Polémico descargo de Juana Viale contra el público: "No sean ridículos"

Juana Viale es una de las conductoras del prime time en la noche de los sábados. Con el programa de su abuela, aislada hasta tanto no reciba la segunda dosis de la Sputnik-V, ha logrado reinsertarse en los medios. De este modo, también han llovido críticas provenientes de quienes no conocen (quizá) la situación por la que la actriz se encuentra al frente de las mesazas. En este sentido, la protagonista explotó frente a cámara y le habló a los televidentes: "No sean ridículos".

Explicando por qué suplanta a su abuela, y dejando en claro que Mirtha Legrand está constantemente al tanto de las bambalinas de ambos ciclos (Almorzando y La Noche de Mirtha), Juana Viale comenzó de este modo el programa del sábado 3 de abril: "Buenas noches. Gracias por acompañarnos el fin de semana pasado, que arrancamos este ciclo tan maravilloso de la señora Mirtha Legrand, que no la dejamos abandonada, chicos, por favor. ¡No sean ridículos!".

"Ella sabía todo lo que hacíamos, paso a paso, sombra a sombra. Nos mandábamos mensajes, había idas y vueltas constantemente. Las ridiculeces, a otro lado... Estamos muy contentos por todo el acompañamiento que tuvimos", agregó Juana Viale, quien contó en su mesa de sábado con Eduardo Feinmann, Luis Brandoni, Fernán Quirós y Amalia Granata.