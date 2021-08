Juana Viale se cansó de las burradas de Milei y lo destruyó: "Pará, pará"

Juana Viale no toleró un comentario de Javier Milei y lo cruzó de manera contundente. El tenso momento que se vivió en la pantalla de El Trece.

En la noche del último sábado, Juana Viale recibió la visita de Javier Milei, uno de los referentes de los liberales. Fiel a su estilo, el verborrágico economista repudió la política con insultos y protagonizó un verdadero papelón. Como consecuencia, los invitados y la propia conductora lo cruzaron de manera tajante, al punto de que se vivió un clima muy tenso en la pantalla de El Trece.

Pese a que se la pasa haciendo política con discursos antipolíticos, Milei manifestó: "Nuestro verdaderos enemigos son los políticos. ¿Quiénes son los únicos que progresaron en la pandemia? Los políticos". Asimismo, el aliado de José Luis Espert subrayó: "Nuestros verdaderos enemigos son los políticos".

Curiosamente, Juana Viale interrumpió al economista liberal y le marcó la cancha: "No sé si poner al político de enemigo, cuando tiene que ser la herramienta de la sociedad". Sin embargo, el candidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires le retrucó: "La política es la herramienta, el problema es que el sistema está pervertido". Apuntando contra la conductora, le indicó: "Vos eras muy chica, pero en el 2001 hubo un 'que se vayan todos' y no se fue ninguno. Siguieron los mismos y hasta vinieron los familiares".

Juana Viale y Javier Milei se cruzaron en La Noche de Mirtha Legrand.

Aun así, los invitados Cayetano y Nicolás Cajg, quienes lo escucharon atentamente durante varios minutos, también le pararon el carro al político liberal: "Pero vos sos un político". Increíblemente ,y para tratar de diferenciarse de los políticos en la Argentina, respondió: "No, disculpame, yo soy un outsider".

El picante ida y vuelta entre Juana Viale y Javier Milei que se desató en la pantalla de El Trece

Luego de que Javier Milei indicara que no es un político, Juana Viale lo contradijo y lo cruzó: "No, pero pará, pará. Si vos querés tener una banca, no vas a poder ser ningún outsider. Vas a ser un representante de muchos".

Milei: "Vengo a romper el sistema, a terminar con el status quo, vengo a sacar a estos delincuentes a patadas en el traste".

Juana Viale: "Pero pará".

Milei: "Hay tres formas de romper el sistema. Una es desde la batalla cultural. La otra es la vía revolucionaria, que no estoy a favor. La otra es meterte en el sistema, embarrarte. Lamentablemente te vas a embarrar. Espert me dijo: 'Te voy a decir algo. Vas a entrar acá y aún cuando hagas todo bien, te van a manchar".

Juana Viale: "Estamos en una mesa y tenemos que hablar todos".

Milei: "Los goles no los hace la tribuna, los goles los hace Messi, entonces si vos querés cambiar las cosas te tenés que involucrar".