Juana Viale protagonizó un momento muy triste e incómodo en el programa La Noche de Mirtha Legrand. En el inicio del mismo, la conductora se largó a llorar y ni siquiera pudo presentar con tranquilidad las publicidades que tenía para comentar. "Estoy nerviosa", reveló ante la atenta mirada de los invitados José Luis Espert, el economista Martín Tetaz y los periodistas Débora Plager y Gabriel Levinas.

Durante el programa del último sábado por la noche, y en los primeros segundos del programa, "Juanita" le dio la bienvenida a los televidentes con una triste revelación: "Hola, buenas noches, ¿cómo están todos desde sus casas? Bueno, yo estoy un poquito nerviosa".

Luego, la presentadora indicó que perdió a un ser querido en las últimas horas: "Como todos saben o algunos no, mi amiga la uruguaya partió. Tuve la honra de conocerla, de vivirla y amigos que están presentes acá también. Ella no me hubiera permitido no trabajar hoy porque ella era una laburante incesante así que estamos acá haciendo el programa. No se fue, solamente cambió de piel".

"Un beso muy grande al guerrero que tuvo a su lado, Luis, un beso enorme. A todos los amigos y todos los familiares, especialmente a Gela, que es su mamá. Voy a hacer el programa lo mejor que pueda. Me late muy rápido el corazón", agregó Juana Viale, con la voz un poco temblorosa.

Mientras se encontraba mencionando las marcas que la vistieron y a las personas que la maquillaron, la conductora tuvo algunos traspiés a la hora de hacer las menciones correspondientes y, una vez más, sacó el tema de la muerte de su amiga: "Es re triste perder a alguien que uno ama Este es el peor comercial que van a ver en la historia. Es el primer sábado sin mi Uru".

Quién es Victoria Céspedes, la amiga de Juana Viale que murió y qué le pasó

El pasado viernes 14 de mayo falleció Victoria Céspedes, amiga de Juana Viale y ex compañera de trabajo. Juntas compartieron la obra "La Sangre de los Árboles", aunque la amistad la compartieron durante varios años. Pía Shaw, panelista de Los Ángeles de la Mañana, reveló: "Su hermana del alma, la hermana que nunca tuvo, estoy hablando de Victoria Céspedes, es una actriz uruguaya, le dicen 'La Uru', estaba transitando una dura enfermedad".

"Juana era su amiga del alma de verdad, fuera del set de televisión. Chile fue el país que las unió. Victoria estaba pasando un momento difícil con su papá y fue Juana quien estuvo ahí y la acompañó en todo momento", agregó Shaw.