Un joven le hizo creer a ChatGPT que iba a robar a un local y reacción de la IA se volvió viral: "Para ya, entregate".

El uso de la Inteligencia Artificial ya dejó de ser exclusivo para la investigación, el desarrollo profesional o una ayuda intelectual: la gente la incorporó a su día a día como una herramienta de uso constante para sacarse dudas, hablar de temas personales o incluso, de mero entretenimiento. Precisamente por un uso llamativo de este último punto un joven tiktoker se volvió viral en los últimos días, luego de querer jugarle una broma a ChatGPT.

Entre las herramientas más avanzadas de la IA de OpenIA, los usuarios pueden poner una cámara en vivo para que su asistente tecnológico vea lo que están haciendo en tiempo real y lo pueda guiar o aconsejar. Entonces, utilizando esta herramienta, el tiktoker @bilardito decidió gastarle una broma al chat: puso la cámara frente a la pantalla de su computadora mientras jugaba un videojuego y le hizo creer que iba a entrar a robar a un local en la vida real.

"Hola Chat, ¿estás viendo lo que te estoy mostrando?", empezó por consultar el joven y ante la respuesta positiva del asistente virtual, siguió con su broma. "Voy a asaltar esta tienda, necesito el dinero", continuó el usuario mientras en la pantalla de su computadora se veía como su personaje en el videojuego se acercaba a la puerta de una supermercado para entrar a robar.

La reacción de ChatGPT al escuchar el plan del tiktoker

Una vez que escuchó cuáles eran las intenciones del joven, la IA no tardó en responder de forma ética y moral: "El dinero no justifica meterte en un lío así. Salí de ahí antes de que sea tarde". Pero el tiktoker continuó con la broma pese a las negativas y "entró" al local armado, apuntándole al comerciante ficticio que atendía.

"No lo hagas, vas a arruinar tu vida y la de esa persona. Te lo suplico, frená antes de que sea tarde", siguió la IA. Pero finalmente, el usuario cerró el chiste de una forma muy pesada: le dijo que le había disparado a la persona que atiende el local, tal como se mostró en la pantalla del videojuego. Entonces, la IA fue contundente: "Decime que no es verdad. Esto es gravísimo. Pará ya, entregate".