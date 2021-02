"El esfuerzo de informar sin datos": Jorge Rial fulminó a Ángel de Brito

Jorge Rial ha estado en el foco de la polémica en las últimas horas. Es que Ángel de Brito brindó un fuerte testimonio que dio que hablar en la televisión argentina: aseguró que el conductor renunciará en Intrusos en el Espectáculo, programa de América TV. Como consecuencia, el presentador estalló de bronca y apuntó contra su colega.

En LAM (Los Ángeles de la Mañana), De Brito dio a conocer el supuesto motivo por el que Rial se iría de Intrusos: "El programa nuevo es un hecho. Ahora, abro varias ventanitas. Primero, hay intensas internas adentro del programa. Se han terminado algunos romances que existían con algunos favoritos. Está complicado el clima. Rial no tiene comunicación, prácticamente, con sus compañeros, después de todo el bolonqui del chat y todo eso, se cortaron las líneas. El chat de sus compañeros fue el detonante".

"El último día que fue al programa sintió que no pertenecía más, que era un ciclo terminado y que quiere tomarse una pausa del programa. Lo habló con el dueño del canal y lo acordaron antes de su vacaciones en el sur", añadió el presentador, con absoluta seguridad, a través de la pantalla de El Trece.

Como si fuera poco, Ángel indicó quién sería el reemplazante de Rial: "Horacio Cabak es el nuevo niño mimado de América y le van a dar la conducción. A partir de que se oficialice su salida. Le pregunté a Rial pero no me contesta, me clavó el visto".

Pese a las versión que dio Ángel de Brito, Rial quedó muy molesto y realizó un fuerte descargo en una historia de Instagram, donde disparó contra el conductor de LAM: "Gracias por la preocupación de los colegas por saber cuál es mi futuro en la televisión. Me conmueve el esfuerzo de informar sin datos". Incluso, el periodista de 59 años desmintió a su colega y sostuvo que no se irá del canal: "Para que se queden tranquilos, no me voy de América TV. Tal vez mañana cuente todo en el único lugar que importa: Intrusos".

A qué programa se iría Jorge Rial en caso de que no continúe en Intrusos:

Agusto Tartúfoli, expanelista de "Intrusos", dio detalles de cómo será "TV Nostra", el nuevo programa que conduciría Jorge Rial en América TV: "Va a ser una especia de 'TVR' con Marina Calabró y Federico Andahazi".