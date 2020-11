Jorge Lanata vuelve a estar en el ojo de la tormenta. En una entrevista que le concedió a Romina Manguel por A24, el periodista de Grupo Clarín brindó un testimonio sumamente repudiable en el que, entre otras cosas, defendió a Mauricio Macri y también apuntó contra el feminismo. La excusa del conductor fue verdaderamente insólita: "Yo no soy antifeminista; las ultrafeministas son bastante brutas".

Luego de poco más de 50 minutos de entrevista, Lanata comentó qué cree que suele pasar cuando una persona pretende marcharse de un trabajo: "Cuando un tipo quiere irse, no hay que decirle que se quede. Cuando un tipo quiere irse, hay que dejar que se vaya y apoyarlo. Yo he apoyado a toda la gente que se fue. Cuando al tipo le entró el bug en la cabeza, porque viene la novia y le dice: 'Lanata es un imbécil. El bueno sos vos. ¿Por qué no conducís vos?'. Ese bug en la cabeza... Bueno, es mejor que vaya y pruebe, ¿me entendés? No vale la pena lo otro".

Manguel identificó el comentario machista por parte del conductor y lo apuró: "Tu antifeminismo es una más de tus transgresiones en un momento en el que todos son...". Luego, el conductor de PPT (Periodismo Para Todos), intentó blindarse y expresó: "Yo no soy antifeminista".

Jorge Lanata disparó contra el feminismo y pasó un papelón:

Romina Manguel le marcó la cancha a Jorge Lanata y le recordó que, en diferentes oportunidades, ha dicho groserías sobre las mujeres y les ha faltado el respeto: "Has dicho barbaridades en la radio, no voy a repetirlas".

Lanata: "Yo no soy antifeminista. Yo estoy en contra de los ultras de cualquier tipo y las ultras feministas, me parece que son bastante brutas".

Manguel: "¿Por qué?".

Lanata: "Dicen cosas o hablan cosas... Inventar un lenguaje..."

Manguel: "Inclusivo".

Lanata: "El lenguaje da verguenza ajena. El lenguaje va de abajo para arriba, no de arriba para abajo".

Manguel: "¿Pero hay algo que te molesta en la actitud? La has tenido de joven y también".

Lanata: "La estupidez. Yo, cada día, me banco menos la estupidez. No me la banco. Soy muy intolerante con la estupidez. No me importa. Me la banco y lo digo. Esa discusión ridícula de 'persona menstruante'. Explicame qué carajo es eso".

Manguel: "El otro día te lo explicamos con tu hija... Estuvimos media hora y nos entendiste".

Lanata: "No sé qué es una persona menstruante. Una mujer que se quiere hacer varón y se corta el pito así, tampoco menstrua. No entiendo. Es como tratar de que la ideología encaje en una realidad en la que no encaja"

Manguel: "Te gusta provocar".

Lanata: "No me gusta provocar. Digo lo que pienso... Tengo 60 años, Romina. Si no digo lo que quiero ahora, ¿cuánto voy a esperar? Ya está".

Manguel: "No importa cómo caiga del otro lado".

Lanata: "Me importa un pomo".