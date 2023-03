El inesperado mensaje de Chano tras la denuncia contra Jey Mammón

Chano Charpentier impactó en las redes sociales con un inesperado mensaje sobre la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammón.

Chano Charpentier rompió el silencio sobre la denuncia que enfrenta Jey Mammón por parte de Lucas Benvenuto, quien lo había denunciado en 2020 por haberlo abusado de él cuando tenía apenas 15 años. Aunque la causa fue prescripta por la Justicia en 2021, el joven volvió a hablar sobre el tema recientemente y luego Mammón hizo un descargo en el que aseguró ser inocente. A partir de esto, varios famosos dieron su testimonio.

Mientras muchas figuras del ambiente defendieron a Jey, muchas otras le creyeron a la víctima y apuntaron duramente contra el conductor. El exvocalista de Tan Biónica también mantuvo una posición firme y sorprendió a miles de usuarios de las redes sociales al publicar un mensaje.

En aquel video, Jey aparece hablando frente a la cámara, al borde de las lágrimas y asegurando ser inocente. Chano se mostró muy compasivo y le demostró su apoyo con un mensaje corto y al pie: "Te creemos, amigo". Además de Charpentier, otras figuras saltaron en defensa de Jey, como Sandra Mihanovich, quien le comentó “Te abrazo“. Asimismo, Grecia Colmenares le escribió: “El tiempo de Dios es perfecto, Si no hiciste nada, Dios estará contigo y todo saldrá bien“. La publicación superó los 16 mil comentarios y miles de internautas manifestaron sus opiniones al respecto.

El comentario que Chano Charpentier le dejó a Jey Mammón.

Qué dijo Jey Mammón sobre la denuncia de Lucas Benvenuto

"Estoy probablemente atravesando el peor momento de mi vida. Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y lo que estoy sintiendo no sabía que se podía sentir. Yo no violé. Yo no abusé. Yo no drogué a ninguna persona jamás. No lo haría ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente", declaró Jey en aquel clip.

En este sentido, el conductor confesó que conoció a Lucas el 25 de abril de 2009, pero que en ese entonces tenía 16 años, no 14. "Yo tuve un vínculo con Lucas, tuve una relación con él. No voy a poner debajo de la alfombra mi vínculo con él, en su momento tampoco puse la relación debajo de la alfombra: íbamos de la mano por la calle, nos dábamos besos en la calle", relató Mammón.

Además, agregó que se trató de un vínculo "lleno de amor, de contención, de consentimiento, nada más alejado de violación, abuso o de drogarlo". Por último, aclaró que no busca ningún pacto entre las partes. "El daño que a mí se me está haciendo es tan enorme que yo necesito el juicio a la verdad y los elementos están. Necesito recuperar mi vida", cerró el humorista.