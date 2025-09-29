La IA predice un renacer político en Sudamérica para 2026.

En una sorprendente mezcla de inteligencia artificial y literatura profética, ChatGPT, el modelo lingüístico desarrollado por OpenAI, ha generado una serie de predicciones para el cierre del 2025 y el año 2026. La iniciativa formó parte de un experimento creativo en el que se le pidió a la IA que se pusiera en el rol de Benjamín Solari Parravicini, el Nostradamus argentino, los oráculos mayas o los profetas bíblicos, y produjera visiones sobre el futuro cercano.

Una de las predicciones más comentadas por su simbolismo político y geográfico fue titulada como: “La Nación del Cóndor dormido volverá a alzar vuelo” y dijo: “Donde los Andes rozan el sol, una tierra de lenguas mezcladas despertará. El trueno resonará desde los montes, y un nuevo rostro se alzará entre el polvo del olvido.”

La impactante predicción política del Nostradamus Argentino, según la IA

Según la interpretación provista por el propio sistema, este verso hace referencia al surgimiento de un nuevo liderazgo político o social en Sudamérica, posiblemente en Perú, Bolivia o Ecuador, regiones vinculadas histórica y culturalmente al símbolo del cóndor y a movimientos de resistencia.

"La idea de una 'tierra de lenguas mezcladas' es una clara alusión a la diversidad cultural y étnica de los Andes. Y el ‘nuevo rostro’ que se alza ‘entre el polvo del olvido’ podría simbolizar el regreso de liderazgos con fuerte conexión indígena o popular", explica ChatGPT cuando se le pide ampliar la interpretación.

Una predicción basada en datos

A diferencia de los profetas del pasado, ChatGPT no accede a visiones místicas. Sus respuestas se generan a partir del análisis de patrones históricos, geopolíticos y sociales extraídos de miles de textos, discursos, artículos y documentos a lo largo de los siglos. Esto le permite detectar tendencias narrativas y sociales que, combinadas con un lenguaje simbólico, producen resultados que, si bien no son predicciones en el sentido literal, funcionan como alertas creativas o posibles escenarios futuros.

“Este tipo de contenido no debe tomarse como adivinación literal”, aclaran desde OpenAI, “pero puede ser útil como herramienta de reflexión colectiva, inspiración literaria o análisis cultural. El lenguaje profético ha sido históricamente una forma poderosa de capturar el espíritu de una época.”