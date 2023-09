Clarín está en contra de la eliminación del Impuesto a las Ganancias: "Populismo tributario"

El medio de Héctor Magnetto criticó al ministro Sergio Massa por la decisión de subir el piso de Ganancias, medida que beneficiará a alrededor de 800 mil contribuyentes. Entre los beneficiarios hay docentes, personal de fuerzas de seguridad, trabajadores industriales y del sector de la salud, entre otras ramas.

El diario Clarín apuntó contra el candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, luego del anuncio realizado por quien también es ministro de Economía de la Nación en relación a la suba del piso del Impuesto a las Ganancias desde octubre próximo. También se expresaron en contra del proyecto de ley enviado al Congreso para eliminarlo desde el 1° de enero del 2024 si llega a Casa Rosada tras las elecciones generales. "Populismo tributario", lanzaron en la tapa.

En primera plana, uno de los medios más importantes del país sostienen que la medida llevada adelante por el titular del Palacio de Hacienda es una "riesgosa apuesta electoral" ya que decidió eliminar Ganancias "para casi todos". A su vez, además de marcar que quedarán eximidos todos aquellos que cobren un salario de hasta $1.770.000, señalan que "a partir de octubre sólo lo pagarán menos de 90 mil asalariados".

La tapa de Clarín de este martes 12 de septiembre

Tapa de Clarín. Martes 12 de septiembre del 2023.

"La medida se toma en medio de un déficit fiscal creciente y tendrá un costo, según Economía, de $ 1 billón anual. Enviará un proyecto al Congreso para eliminar la cuarta categoría. La oposición avisó que no apoyará la iniciativa", añaden. Al mismo tiempo, junto a la noticia que celebraron dirigentes sindicales y gremios de trabajadores/as, sostienen que economistas "califican al anuncio como medida regresiva" y que también lo ven "como inflacionario". Mientras que a un costado se destaca en color rojo una nota de opinión de Juan Mariscal y Andrés Edelstein: "Más populismo tributario a contramano del mundo".

El ministro Massa anunció, durante la jornada del lunes, en un importante acto en Plaza de Mayo donde lo acompañaron miles de trabajadores y trabajadoras, que a partir del 1° de octubre próximo el nuevo piso de dicho impuesto subirá a $1.770.000, reduciendo así el impacto en los sueldos y las jubilaciones. Dicho discurso se dio tras un encuentro que mantuvo junto a dirigentes de la CGT y la CTA en el Palacio de Hacienda.

"El salario no es ganancia. Enviaremos un proyecto que elimina la cuarta categoría para todos los trabajadores y jubilados. Tenemos que terminar con esta locura del médico que no quiere hacer una guardia más porque debe pagar Ganancias", afirmó el candidato. Y apuntó directamente contra la oposición de Juntos por el Cambio (JxC): "Esperamos que, como dijeron en redes sociales la semana pasada, los opositores se dignen a que los trabajadores no paguen más el Impuesto a las Ganancias". Ya durante el lunes, muchos dirigentes cambiemitas se mostraron en contra y afirmaron que no acompañarán el proyecto.

Por último, realizó un pedido explícito a todos los trabajadores: "Con esto marcamos el sendero claro de que mi presidencia estará marcada por la recuperación del salario. En los próximos 45 días se juega el futuro de la Argentina y también depende de ustedes garantizar el triunfo del peronismo, porque yo me voy a romper el alma".