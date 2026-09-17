Ideal para la llegada de la primavera: la prenda que deberías sumar a tu ropero esta temporada

Llega la primavera, comienza a cambiar el tiempo y surgen otras tendencias, este año la protagonista indiscutida será la camisa a rayas, pero en su versión más audaz. Durante esta temporada quedan atrás las líneas finas y discretas: se imponen rayas más anchas, coloridas y con mucha más personalidad.

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Primavera-verano 2027: por qué son tendencia las camisas rayadas maximalistas

Las rayas se preparan para ser uno de los estampados más fuertes de la primavera-verano 2027, aunque en versiones más llamativas: con líneas más anchas, en colores como naranja, amarillo, verde, rosa y azul intenso. Incluso se animan a combinar distintos tipos de rayas dentro de un mismo diseño.

Las camisas a rayas suelen ser las protagonistas del outfit

Marcas de renombre como Loewe, Dries Van Noten y Jil Sander ya las incorporaron a sus colecciones, cada una con su propia interpretación en cuanto a grosor, color y disposición del estampado. Así, dejó de ser una prenda básica para transformarse en una pieza capaz de renovar por completo un look simple y sumarle mucha más personalidad.

Lejos de ser una prenda solo para momentos casuales, se trata de un ítem versátil que también se puede incorporar a looks más sofisticados. Se pueden usar como protagonistas centrales con prendas más lisas o básicas o también se puede jugar mezclando rayas de diferentes grosores o direcciones en un mismo outfit.

Cómo combinar las camisas de rayas en diferentes looks

Una de las grandes ventajas de esta prenda es su versatilidad, algo clave para esta época del año en la que el clima todavía es cambiante:

Look de oficina : llevar la camisa cerrada y combinada con un jean o un pantalón amplio, funciona perfecto para el día a día laboral. Por ejemplo, con un blazer en los tonos de la camisa.

: llevar la camisa cerrada y combinada con un jean o un pantalón amplio, funciona perfecto para el día a día laboral. Por ejemplo, con un blazer en los tonos de la camisa. Look de fin de semana : abierta sobre una remera lisa, se convierte en una capa liviana ideal para los días de entretiempo.

: abierta sobre una remera lisa, se convierte en una capa liviana ideal para los días de entretiempo. Look para días de calor: cuando las temperaturas suban verdaderamente, las camisas se puede usar con bermudas, shorts o incluso una pollera.