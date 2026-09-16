Los jeans son el básico imprescindible que nunca pasan de moda y que pueden acompañarnos a cualquier edad. Sin embargo, encontrar el corte que mejor se adapta a nuestra silueta puede marcar la diferencia a la hora de conseguir un look cómodo, moderno y favorecedor. Esta primavera, hay varios diseños que se alejan de los modelos demasiado ajustados y que son perfectos en especial para las mujeres de 50 años en adelante.

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Además de ser fáciles de combinar, estos cortes funcionan especialmente bien con calzado plano, desde bailarinas y mocasines hasta sandalias y zapatillas. La clave está en elegir una silueta que aporte equilibrio al conjunto y que permita que el jean se convierta en una pieza protagonista sin hacer demasiados esfuerzos.

La revista CLARA, especializada en moda, hizo una selección de jeans de Zara que se destacan para esta primavera: un diseño culotte, un vaquero mom y un modelo de corte recto. Tres alternativas diferentes para renovar el armario esta primavera y vestir con estilo a partir de los 50. Sin embargo, se pueden conseguir tranquilamente en cualquier otro lugar.

3 jeans para mujeres +50 que van a ser tendencia esta primavera

1. Jean culotte de tiro alto

El jean o vaquero culotte es una de las alternativas más interesantes para quienes buscan un pantalón amplio y cómodo sin renunciar a un efecto estilizado. Este modelo de Zara tiene tiro alto, pernera ancha y un largo que queda por encima del tobillo, por lo que deja el calzado completamente a la vista. Su principal ventaja es precisamente ese largo más corto, que permite combinarlo fácilmente con zapatos planos y dar protagonismo a bailarinas, mocasines o sandalias. Además, su silueta amplia aporta movimiento.

Jeans en tendencia para esta primavera 2026.

2. Jean mom fit de tiro alto

El corte mom sigue siendo uno de los más versátiles para construir looks de diario. Este diseño de Zara incorpora tiro alto, más amplitud en la zona de la cadera y una pernera que se va estrechando hasta el tobillo, creando una silueta relajada pero definida. El largo tobillero es especialmente práctico para llevarlo con calzado plano, ya que evita que el bajo cubra por completo el zapato. Puede combinarse tanto con una camisa o blusa para conseguir un conjunto más arreglado como con una camiseta y zapatillas para un estilismo informal.

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3. Jean recto con estampado floral

El corte recto es uno de los grandes clásicos del armario y una opción que permite construir estilismos muy diferentes. En este caso, Zara incorpora un estampado floral que actualiza el diseño y lo convierte en una alternativa menos básica para la primavera. La pierna recta mantiene una línea uniforme desde la cadera hasta el bajo, lo que facilita la combinación con distintos tipos de calzado. Puede llevarse con sandalias planas, bailarinas o incluso botas estilo cowboy, dependiendo de la temperatura y del resto del look.

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Cómo combinar estos jeans esta primavera

A la hora de completar cualquiera de estos jeans, no hace falta complicársela demasiado. Una camisa blanca, una blusa romántica o incluso una camiseta básica ya sea neutra o de algún color pueden funcionar perfectamente. Lo importante es encontrar el corte con el que nos sintamos cómodas y combinarlo con prendas que reflejen nuestro propio estilo.