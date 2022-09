El desgarrador relato de Ibai Llanos: podría quedar ciego

Ibai Llanos enfrenta un importante problema de salud que los médicos todavía no saben cuál es la raíz.

Ibai Llanos volvió a hablar del desgarrador problema que acarrea en su vista y que le trae problemas en el día a día. "No me han podido descartar que me quede ciego", reveló el reconocido streamer durante una transmisión en vivo, muy triste y preocupado por la situación que lo aqueja.

Hace ya un buen tiempo, Ibai Llanos le contó a sus millones de seguidores en todo el mundo que padece un problema muy serio de salud que afecta a su visión, que no solo influye en su vida diaria sino que también pone en riesgo su vida. En ese sentido, recientemente reveló que sufre una ceguera del 90% en su ojo izquierdo y que el problema inclusive puede trasladarse a su otro ojo.

En el último tiempo, el streamer ibérico volvió a hablar del tema y no hay buenas noticias al respecto. Es que Ibai se estuvo realizando una serie de estudios médicos con importantes especialistas para saber cuál es la raíz de su problema y los resultados no fueron los esperados. "No me han podido descartar que me quede ciego", contó el creador de contenido, realmente preocupado por lo que vive.

"Es un problema bastante serio", aseguró Ibai, que también remarcó que no es un tema para bromear o para insultarlo en sus habilidades de juego. Cabe recordar que el propio streamer confesó que cuando juega a un nuevo videojuego suele ser muy malo por este mismo problema.

Además, el español reveló que sigue haciéndose análisis con especialistas ya que "no saben ni siquiera qué problema es". En sus últimas visitas al médico inclusive observaron que también tiene células afectadas en su ojo derecho, por lo que están investigando si se trata de algo genético o, peor aún, degenerativo. "Es un problema de verdad a la hora de jugar a videojuegos y también me afecta a la hora de leer", agregó Ibai Llanos.

El cambio de vida que planea Ibai Llanos

La presión, el estrés y el ser una figura pública con millones de seguidores puede haber afectado a la salud del streamer de 27 años, por lo que el español empieza a pensar algunos cambios en su vida laboral. Por un lado, Ibai tiene planeado mudarse de Twitch, donde tiene 12 millones de suscriptores, a YouTube. El creador de contenido ibérico todavía no contó cuándo se daría este pase, aunque sería recién en el 2023. Las mejores condiciones económicas que ofrece YouTube también entran en la balanza de la decisión de Ibai Llanos, cuya trayectoria en Twitch parece cerca de terminar.