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HORÓSCOPO

Horóscopo: cómo le irá a cada signo en el amor en octubre 2026

El cambio de Sol a Escorpio y la Luna llena cambiarán la energía sentimental durante este mes. Cómo se verá afectado cada signo a nivel amoroso.

05 de octubre, 2026 | 13.08
Horóscopo de octubre en el amor.

Octubre llega con nuevas energías que invitan a revisar vínculos, animarse a conversaciones pendientes y tomar decisiones vinculadas con la confianza y el compromiso. De acuerdo al horóscopo, el mes combina nuevas oportunidades afectivas con momentos de balance emocional que afectarán tanto a quienes ya están en pareja, como a quienes buscan conocer a alguien.

Los movimientos astrales que marcan octubre 2026

Tres fechas concentran buena parte de la energía sentimental de octubre:

  • El sábado 10: la Luna nueva en Libra abre una etapa propicia para los comienzos y para repensar la forma de relacionarse.
  • El viernes 23: el Sol ingresa en Escorpio y eleva la intensidad emocional, con foco en la intimidad y la confianza.
  • El domingo 25: la Luna llena en Tauro coincide con Venus retrógrado en Libra, una combinación que invita a reconsiderar sentimientos, necesidades y vínculos del pasado que podrían volver a escena.

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Las predicciones para cada signo durante octubre 2026

Con el cambio de energías, cada signo experimentará diferentes desafíos en el terreno amoroso:

  • Aries: las relaciones ocupan el centro de la escena. La Luna nueva favorece nuevos compromisos o la reparación de un lazo deteriorado. El desafío será negociar y dejar que la otra persona también lleve la iniciativa. Hacia fin de mes, la confianza y los recursos compartidos ganan peso.
  • Tauro: mes de reflexión sobre las propias necesidades. Con la llegada del Sol a Escorpio, la pareja pasa a ocupar un lugar central, y la Luna llena puede traer una revelación sobre lo que realmente se busca en el amor. Venus retrógrado invita a revisar una relación que parecía definida.
  • Géminis: la primera quincena es favorable para citas, coqueteos y nuevos intereses. Sin embargo, hacia el final conviene bajar el ritmo, ya que podrían reaparecer sentimientos o asuntos pendientes que requieren tiempo para ser procesados.
  • Cáncer: el mes arranca con foco en el hogar y la familia. La estabilidad emocional será clave antes de que el romance se intensifique, después del 23. También podría regresar alguien del pasado, por lo que será necesario distinguir quién aporta seguridad.
  • Leo: la comunicación es la gran aliada. Se favorecen los acercamientos y la posibilidad de expresar lo que se venía callando. A fin de mes, la carrera y la imagen pública reclaman atención, y habrá que equilibrarlas con la vida personal.
  • Virgo: octubre trae claridad sobre los valores propios, y esa reflexión se traslada al plano afectivo. La Luna llena lleva a preguntarse qué se espera realmente de una relación, sobre todo si surge el deseo de viajar o de encarar un proyecto de vida distinto.

    En octubre habrá un cambio de energías que afectará a todos los signos

MÁS INFO

  • Libra: se presenta como un nuevo comienzo. La Luna nueva en su propio signo impulsa una renovación personal que también transforma la manera de vincularse. Con Venus retrógrado, podrían volver dudas o patrones antiguos. La clave será entender qué significa el equilibrio en pareja.
  • Escorpio: el mes comienza introspectivo, pero todo cambia el 23, con el Sol en su signo. La Luna llena activa el área de las relaciones y un vínculo importante podría llegar a un punto decisivo, en especial si hay cuestiones pendientes de confianza o control.
  • Sagitario: las amistades y la comunidad toman protagonismo, y de allí podría surgir un interés romántico. En la segunda mitad del mes, el descanso y la introspección ayudarán a definir qué desea en sus vínculos.
  • Capricornio: combina ambición, vida social y romance. Los lazos con amigos, aliados o mentores cobran importancia, y la Luna llena ilumina el amor y la creatividad. Para quienes tienen pareja o están empezando una relación, será una etapa de disfrute.
  • Acuario: inicia el mes con ganas de expansión y nuevas experiencias, como viajes o estudios, que influyen de manera indirecta en lo sentimental. A fines de octubre, los asuntos familiares y domésticos toman relevancia, y el desafío será buscar estabilidad sin resignar la independencia.
  • Piscis: mes de conexiones profundas, con énfasis en la intimidad y la revisión de vínculos importantes. Después del 23, el deseo de aprender o explorar amplía su mirada sobre el amor. La Luna llena pone el foco en la comunicación: hablar con claridad evitará malentendidos.
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