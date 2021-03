Hernán Drago confesó que se atiende con tres psicólogos diferentes

El modelo y animador Hernán Drago se abrió por completo en diálogo con Guillermo Andino y Soledad Fandiño en Es Por Ahí, y además de hablar de su gran momento profesional en la pantalla de El Trece compartió distintas confesiones con los conductores a los que dejó boquiabiertos. En este caso, reveló que actualmente se trata con tres psicólogos diferentes.

"Yo consulto y escucho mucho. Me gusta escuchar y ahora estoy en un momento de prestarle más atención aún a lo que me dicen… Estoy yendo, en este momento, y si no lo aclaro rápido queda como ‘pobre pibe’, va a tres psicólogos", inició y tras ese breve comienzo, profundizó sobre lo que lo lleva a tratarse con tres profesionales.

"Estoy yendo a tres psicólogos distintos porque uno es el que me conoce de siempre. Otro es más espiritual. Y otro, más de libro. A los tres los escucho y, luego, le sumo mi impronta. La definición la tengo yo porque es muy personal", explicó ya que la sorpresa de Andino y Fandiño era más que evidente en la pantalla de América TV.

En la misma línea, el exmiembro de Pampita Online dio más detalles sobre algunas de las características de los profesionales con los que se trata asiduamente. "El psicólogo espiritual busca la explicación que, quizá, en los libros no están. Últimamente, me ha pasado muchísimo de gente que se me acerca con capacidades distintas", reveló Hernán Drago tras haber mantenido un tenso cruce a partir de un juego en Bienvenidos a Bordo con Mica Vicciconte.

Si bien minimizó el enfrentamiento, se refirió a su responsabilidad en el programa de El Trece ya que en muy poco tiempo se convirtió en un personaje muy querido de la televisión y el reflejo de ello es la relación que mantiene con sus seguidores en redes sociales. "De historias muy fuertes que me cuentan en Instagram que me movilizan, de gente que ya no está. Y hay gente del otro lado que está necesitando que te pongas una peluca y los hagas reír", destacó.

El desagradable pedido que le hicieron a Martín Drago a sus 17 años

El modelo y animador se abrió por completo en Es por Ahí, el programa que conducen Guillermo Andino y Soledad Fandiño y relató un episodio sobre sus comienzos en la moda que fueron muy distintos de los que él imaginaba y derivó en una situación traumática. Andino le preguntó si alguna vez recibió una propuesta indecente en el ámbito laboral y la figura de Bienvenidos a Bordo relató traumáticas experiencias que lo marcó en sus inicios como modelo.

El desagradable hecho ocurrió cuando un booker, que se encarga de vincular a las marcas de ropa con los modelos, le ofreció un importante contrato con la condición de que mantuviera sexo con él. "Me dijo que había quedado seleccionado en un casting internacional, que se había hecho en un montón de países. Pero que no era así nomás ya que si quería tener ese trabajo me tenía que acostar con él", confesó.