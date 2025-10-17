Véronique Nichanian, diseñadora de Hermès, se marcha después de 37 años

FOTO DE ARCHIVO: La diseñadora Véronique Nichanian asiste al desfile de su colección para hombre Primavera/Verano 2026 para la casa de moda Hermès durante la Semana de la Moda Masculina en París, Francia

17 oct (Reuters) -Véronique Nichanian, directora artística de moda masculina de Hermès , deja su puesto tras 37 años en la marca, según confirmó Hermès el viernes.

Su marcha se produce en un contexto de renovación del sector, en el que decenas de marcas de moda de alta gama contratan a nuevos diseñadores, como Matthieu Blazy, de 41 años, en Chanel, y Jonathan Anderson, de 41 años, en Dior.

Nichanian, de 71 años, diseñaba desde 1988 la moda masculina de la casa francesa. El diario Le Figaro se hizo eco de la noticia.

Su último desfile será en enero, según informó Hermès en un comunicado.

El cambio radical en la dirección creativa del sector del lujo se ha producido en un momento en que las marcas de gama alta tienen dificultades por salir de una prolongada depresión y atraer de nuevo a las tiendas a los compradores cansados de la inflación.

Pero Hermès, el fabricante de bolsos Birkin, ha sido una excepción y ha registrado un crecimiento de las ventas gracias a que sus clientes adinerados siguen comprando los bolsos clásicos de la marca.

Con información de Reuters