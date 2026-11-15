Cómo hacer torta de mousse de frutillas: la receta fresca para disfrutar en verano

Comenzaron los días de calor y, para saciar las ganas de algo dulce, hay un postre clave: torta de mousse de frutillas. Se trata de una opción fresca, dulce y cremosa, ideal para aprovechar las ofertas en frutillas y disfrutar de algo rico durante el verano.
Receta de torta de mousse de frutillas
La influencer de cocina Agustina Liporace (@kulinaria.recetas) compartió su receta para preparar la torta de mousse de frutillas, con poco tiempo de horno y una textura increíble para cualquier paladar. Si bien lleva algunos minutos, se puede disfrutar como postre frío o como torta helada.
Ingredientes
- 400g de frutillas
- 3 claras para el merengue
- 200g de azúcar
- 360ml de crema de batir
- 10g de gelatina
- 300g de galletitas rellenas
- 60g manteca
En caso de que las galletitas no sean rellenas, las proporciones deben cambiar a: 250g de galletas sin relleno y 100g de manteca.
Preparación paso a paso
- Para armar la base, solo hay que procesar las galletitas, mezclarlas con la manteca y llevar a horno durante solo 5 minutos.
- Por otro lado, para armar el mousse, hay que licuar las frutillas hasta lograr una pulpa y llevarla a reducir en una olla durante 15-20 minutos.
- En otra olla, llevar el agua y el azúcar para el almíbar a fuego fuerte. Estará listo cuando, al pasar un tenedor por la preparación y soplar, salgan burbujas.
- Llevar las claras a la batidora para hacer un merengue italiano. Incorporar el almíbar en forma de hilo al merengue y batir hasta que el bowl esté frío.
- Por otro lado, batir la crema a punto medio y sumar la pulpa de frutillas ya fría. A esa mezcla, sumar el merengue a cucharadas con movimientos envolventes hasta que tome una textura sedosa.
- Hidratar la gelatina con agua fría y dejar reposar durante 10 minutos; luego llevar a microondas en turnos de 10 segundos o baño maría hasta que se derrita.
- Una vez que la gelatina esté fría, tomar una cucharada del mousse de frutillas y mezclarla para equiparar densidades, luego unir la gelatina con la totalidad del mousse.
- Volcar el mousse de frutillas a la base de galletitas.
- Llevar a la heladera al menos por 4-6 hs. En caso de querer una torta helada, dejarlo en el freezer.
MÁS INFO
Consejo: se puede decorar como prefieras, una gran opción es sumar frutillas arriba, crema o galletetitas de la preparación.