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Cómo hacer torta de mousse de frutillas: la receta fresca para disfrutar en verano

Se trata de una opción fresca, liviana y deliciosa para los días de calor. Cómo prepararla paso a paso.

15 de noviembre, 2026 | 19.50
Cómo hacer torta de mousse de frutillas: la receta fresca para disfrutar en verano

Comenzaron los días de calor y, para saciar las ganas de algo dulce, hay un postre clave: torta de mousse de frutillas. Se trata de una opción fresca, dulce y cremosa, ideal para aprovechar las ofertas en frutillas y disfrutar de algo rico durante el verano.

Receta de torta de mousse de frutillas

La influencer de cocina Agustina Liporace (@kulinaria.recetas) compartió su receta para preparar la torta de mousse de frutillas, con poco tiempo de horno y una textura increíble para cualquier paladar. Si bien lleva algunos minutos, se puede disfrutar como postre frío o como torta helada.

Ingredientes

  • 400g de frutillas
  • 3 claras para el merengue
  • 200g de azúcar
  • 360ml de crema de batir
  • 10g de gelatina
  • 300g de galletitas rellenas
  • 60g manteca

En caso de que las galletitas no sean rellenas, las proporciones deben cambiar a: 250g de galletas sin relleno y 100g de manteca.

Preparación paso a paso

  1. Para armar la base, solo hay que procesar las galletitas, mezclarlas con la manteca y llevar a horno durante solo 5 minutos.
  2. Por otro lado, para armar el mousse, hay que licuar las frutillas hasta lograr una pulpa y llevarla a reducir en una olla durante 15-20 minutos. 
  3. En otra olla, llevar el agua y el azúcar para el almíbar a fuego fuerte. Estará listo cuando, al pasar un tenedor por la preparación y soplar, salgan burbujas.
  4. Llevar las claras a la batidora para hacer un merengue italiano. Incorporar el almíbar en forma de hilo al merengue y batir hasta que el bowl esté frío.
  5. Por otro lado, batir la crema a punto medio y sumar la pulpa de frutillas ya fría. A esa mezcla, sumar el merengue a cucharadas con movimientos envolventes hasta que tome una textura sedosa.
  6. Hidratar la gelatina con agua fría y dejar reposar durante 10 minutos; luego llevar a microondas en turnos de 10 segundos o baño maría hasta que se derrita. 
  7. Una vez que la gelatina esté fría, tomar una cucharada del mousse de frutillas y mezclarla para equiparar densidades, luego unir la gelatina con la totalidad del mousse.
  8. Volcar el mousse de frutillas a la base de galletitas.
  9.  Llevar a la heladera al menos por 4-6 hs. En caso de querer una torta helada, dejarlo en el freezer.

MÁS INFO

Consejo: se puede decorar como prefieras, una gran opción es sumar frutillas arriba, crema o galletetitas de la preparación.

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