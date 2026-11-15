Cómo hacer torta de mousse de frutillas: la receta fresca para disfrutar en verano

Comenzaron los días de calor y, para saciar las ganas de algo dulce, hay un postre clave: torta de mousse de frutillas. Se trata de una opción fresca, dulce y cremosa, ideal para aprovechar las ofertas en frutillas y disfrutar de algo rico durante el verano.

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Receta de torta de mousse de frutillas

La influencer de cocina Agustina Liporace (@kulinaria.recetas) compartió su receta para preparar la torta de mousse de frutillas, con poco tiempo de horno y una textura increíble para cualquier paladar. Si bien lleva algunos minutos, se puede disfrutar como postre frío o como torta helada.

Ingredientes

400g de frutillas

3 claras para el merengue

200g de azúcar

360ml de crema de batir

10g de gelatina

300g de galletitas rellenas

60g manteca

En caso de que las galletitas no sean rellenas, las proporciones deben cambiar a: 250g de galletas sin relleno y 100g de manteca.

Preparación paso a paso

Para armar la base, solo hay que procesar las galletitas, mezclarlas con la manteca y llevar a horno durante solo 5 minutos. Por otro lado, para armar el mousse, hay que licuar las frutillas hasta lograr una pulpa y llevarla a reducir en una olla durante 15-20 minutos. En otra olla, llevar el agua y el azúcar para el almíbar a fuego fuerte. Estará listo cuando, al pasar un tenedor por la preparación y soplar, salgan burbujas. Llevar las claras a la batidora para hacer un merengue italiano. Incorporar el almíbar en forma de hilo al merengue y batir hasta que el bowl esté frío. Por otro lado, batir la crema a punto medio y sumar la pulpa de frutillas ya fría. A esa mezcla, sumar el merengue a cucharadas con movimientos envolventes hasta que tome una textura sedosa. Hidratar la gelatina con agua fría y dejar reposar durante 10 minutos; luego llevar a microondas en turnos de 10 segundos o baño maría hasta que se derrita. Una vez que la gelatina esté fría, tomar una cucharada del mousse de frutillas y mezclarla para equiparar densidades, luego unir la gelatina con la totalidad del mousse. Volcar el mousse de frutillas a la base de galletitas. Llevar a la heladera al menos por 4-6 hs. En caso de querer una torta helada, dejarlo en el freezer.

Consejo: se puede decorar como prefieras, una gran opción es sumar frutillas arriba, crema o galletetitas de la preparación.