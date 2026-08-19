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Recetas de cocina

Cómo hacer empanadas gallegas, según la receta de Maru Botana

La destacada cocinera compartió sus secretos para preparar la tradicional receta española. Cómo hacerla paso a paso.

19 de agosto, 2026 | 20.05
Maru Botana.

La empanada gallega es uno de los platos que nunca fallan y, si bien es una preparación clásica, es clave tener una buena receta a mano para que queden rica. Maru Botana compartió todos sus trucos y el paso a paso para hacerla verdaderamente deliciosa.

Cómo hacer empanadas gallegas: la receta de Maru Botana

La icónica cocinera reveló sus secretos para hacer una empanada gallega, estilo clásica, pero con verdadero sabor y para toda la familia. Se trata de un plato abundante que no lleva demasiado tiempo y que es relativamente fácil de preparar. "Una receta para toda la familia, bien tradicional, bien sabrosa y bien mía", aseguró Maru Botana al compartirla en redes sociales.

    Ingredientes 

    Para la masa

    • 4 tazas de harina común.
    • 1 taza de aceite.
    • 1 taza de agua.

    Para el relleno

    • 2 cebollas.
    • 1 morrón.
    • 6 latas de atún.
    • 3 huevos.
    • 6 huevos duros.

    MÁS INFO

    Preparación paso a paso

    1. Rehogar las 2 cebollas cortadas en pluma con aceite de oliva y 1 morrón picado, hasta que todo esté bien blandito y gane dulzor. No tiene que quedar demasiado cocido, es decir, no se debe pasar.
    2. Mientras tanto, se puede comenzar a preparar la masa: mezclar las cuatro tazas de harina común, la taza de aceite y una taza de agua. Una vez que queda consistente y una masa suave, pasarla a la mesada, estirarla con el paso de amasar y separar un cuarto para la tapa de la empanada.
    3. Utilizar la masa ya estirada para forrar el molde y hacer una precocción con papel de aluminio por encima. "Es un truquito clave para que quede bien crocante la base", apuntó Maru Botana. 
    4. Después se puede volver al relleno: hay que agregarle el atún a la cebolla y el morrón rehogados. También le agrega 3 huevos y mezcla bien todo el relleno. 
    5. Pasar la mezcla del relleno a la base ya previamente durada, tapar con la masa estirada. Pinchar un poquito con un tenedor y llevarla al horno bien fuerte hasta que la masa quede dorada por completo.
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