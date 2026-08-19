Cómo hacer empanadas gallegas, según la receta de Maru Botana

La empanada gallega es uno de los platos que nunca fallan y, si bien es una preparación clásica, es clave tener una buena receta a mano para que queden rica. Maru Botana compartió todos sus trucos y el paso a paso para hacerla verdaderamente deliciosa.

Cómo hacer empanadas gallegas: la receta de Maru Botana

La icónica cocinera reveló sus secretos para hacer una empanada gallega, estilo clásica, pero con verdadero sabor y para toda la familia. Se trata de un plato abundante que no lleva demasiado tiempo y que es relativamente fácil de preparar. "Una receta para toda la familia, bien tradicional, bien sabrosa y bien mía", aseguró Maru Botana al compartirla en redes sociales.

Ingredientes

Para la masa

4 tazas de harina común.

1 taza de aceite.

1 taza de agua.

Para el relleno

2 cebollas.

1 morrón.

6 latas de atún.

3 huevos.

6 huevos duros.

Preparación paso a paso