Cómo hacer empanadas gallegas, según la receta de Maru Botana

La empanada gallega es uno de los platos que nunca fallan y, si bien es una preparación clásica, es clave tener una buena receta a mano para que queden rica. Maru Botana compartió todos sus trucos y el paso a paso para hacerla verdaderamente deliciosa.
Cómo hacer empanadas gallegas: la receta de Maru Botana
La icónica cocinera reveló sus secretos para hacer una empanada gallega, estilo clásica, pero con verdadero sabor y para toda la familia. Se trata de un plato abundante que no lleva demasiado tiempo y que es relativamente fácil de preparar. "Una receta para toda la familia, bien tradicional, bien sabrosa y bien mía", aseguró Maru Botana al compartirla en redes sociales.
Ingredientes
Para la masa
- 4 tazas de harina común.
- 1 taza de aceite.
- 1 taza de agua.
Para el relleno
- 2 cebollas.
- 1 morrón.
- 6 latas de atún.
- 3 huevos.
- 6 huevos duros.
Preparación paso a paso
- Rehogar las 2 cebollas cortadas en pluma con aceite de oliva y 1 morrón picado, hasta que todo esté bien blandito y gane dulzor. No tiene que quedar demasiado cocido, es decir, no se debe pasar.
- Mientras tanto, se puede comenzar a preparar la masa: mezclar las cuatro tazas de harina común, la taza de aceite y una taza de agua. Una vez que queda consistente y una masa suave, pasarla a la mesada, estirarla con el paso de amasar y separar un cuarto para la tapa de la empanada.
- Utilizar la masa ya estirada para forrar el molde y hacer una precocción con papel de aluminio por encima. "Es un truquito clave para que quede bien crocante la base", apuntó Maru Botana.
- Después se puede volver al relleno: hay que agregarle el atún a la cebolla y el morrón rehogados. También le agrega 3 huevos y mezcla bien todo el relleno.
- Pasar la mezcla del relleno a la base ya previamente durada, tapar con la masa estirada. Pinchar un poquito con un tenedor y llevarla al horno bien fuerte hasta que la masa quede dorada por completo.