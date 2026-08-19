Cómo hacer pollo al curry, según la receta de Maru Botana

Muchas veces es difícil innovar en la cocina y sumar nuevos platos con sabor, pero Maru Botana compartió con sus seguidores una receta clave para disfrutar de algo rico: pollo al curry con arroz basmati. Se trata de un plato completo y sabroso, ideal tanto para el almuerzo como para la cena, que se puede hacer fácilmente y queda delicioso con las especias correctas.

Cómo hacer pollo al curry con arroz basmati: el paso a paso de Maru Botana

Sin técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir, la receta de Maru Botana es una solución práctica en la que no se pierde el sabor. Con un pollo dorado, vegetales preparados con especias y un arroz para acompañar, se puede armar un plato rendidor, cremoso y bien condimentado, perfecto para resolver una comida casera sin complicarse.

Ingredientes:

Cantidad necesaria de aceite de oliva.

500 gramos de arroz basmati o doble carolina.

2 pechugas de pollo en cubos.

1 cebolla.

1 morrón.

3 tomates naturales procesados.

1 zanahoria.

200 cc de leche de coco.

C/n de jengibre rallado.

2 cucharaditas de curry.

C/n alladura de limón.

Sal y pimienta.

Paso a paso de la preparación

Sofreír las cebollas y, en la misma sartén u olla, sellar el pollo trozado con aceite de oliva y reservarlo. Ponerle un poco de curry. Después, sumar la zanahoria, el morrón. Incorporar jengibre, tomate triturado y el limón. Cocinar alrededor de unos 15 minutos. Luego incorporar la leche de coco.



Maru Botana presentó el pollo al curry en vasitos descartables para facilitar la comida Mientras tanto, se puede preparar el arroz basmati por dos de agua, un chorrito de aceite y sal. Cocinar hasta que absorba todo el líquido. Incluso se puede preparar durante 10 minutos en el microondas en un bol con film de cocinar por encima con agujeritos, según explicó Maru Botana. Listo, ya tenés un pollo bien especiado con salsa cremosa llena de sabor y arroz para acompañar.

Así, se puede disfrutar de una preparación simple y deliciosa, ideal para los días fríos. La icónica chef los sirvió en vasos descartables para facilitar la limpieza posterior, por lo que es una buena opción para reuniones de muchas personas y hasta cumpleaños.